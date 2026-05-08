Quartas do NBB: Corinthians perde vantagem na série e Pinheiros abre 2 a 0

O Corinthians foi derrotado pelo Minas por 97 a 91, nesta quinta-feira, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), pelo jogo dois das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Na outra partida disputada nesta quinta, o Pinheiros bateu o Paulistano por 76 a 68, no Ginásio Antônio Prado Jr., também na capital paulista.
Situação dos confrontos
Com a derrota em casa, o Corinthians permitiu o empate do Minas na série, em 1 a 1. O jogo três acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques.
O Pinheiros, por sua vez, venceu fora de casa e abriu 2 a 0 na série contra o Paulistano, ficando a apenas uma vitória das semifinais. A terceira partida será disputada também neste sábado, às 20h30 (de Brasília), novamente no Ginásio Antônio Prado Jr.
Como foram os jogos?
Corinthians 91 x 97 Minas
Com 30 pontos, DaVaunta Thomas foi o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Timão. Do lado vencedor, Wini Silva foi o maior pontuador, com 18.
Após um primeiro tempo equilibrado, com vitória do Minas na primeira parcial e reação do Corinthians na segunda, as equipes foram para o intervalos empatadas (42 a 42). No segundo tempo, o Minas abriu 10 pontos de vantagem após um terceiro período muito forte (72 a 62) e conseguiu sustentar no último quarto para vencer por 97 a 91.
Paulistano 68 x 76 Pinheiros
O cestinha da partida foi David Sloan, que fez 18 pontos e liderou o Pinheiros na vitória. Já no Paulistano, Kaleb Hunter foi o maior pontuador, com 17.
Em um jogo de baixa pontuação, os donos da casa saíram na frente e terminaram o primeiro quarto vencendo por 4 (24 a 20). Entretanto, o Pinheiros passou a impor seu ritmo e foi superior nas três parciais seguintes, e garantiu o triunfo por 76 a 68.
Próximos jogos
Corinthians x Minas
🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)
Paulistano x Pinheiros
🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Antônio Prado Jr., São Paulo (SP)