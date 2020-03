Com Morumbi lotado e trio inspirado, São Paulo vence o Corinthians pelo NBB

São Paulo e Corinthians disputaram neste sábado, no Morumbi, o Majestoso válido 17ª semana da temporada 2019/2020 do NBB. Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, que lotou o ginásio, o Tricolor Paulista saiu com uma grande vitória por 89 a 80.

Georginho (23 pontos, nove rebotes e cinco assistências), Leo Meindl (21 pontos, dez rebotes e quatro assistências) e Shamell (18 pontos e cinco rebotes) foram os nomes da partida. Ao todo, os três foram responsáveis por 62 pontos dos mandantes. Pelo lado do Timão, o pivô Nesbitt foi o cestinha da partida com 24 pontos, além de ter registrado 11 rebotes e uma assistência.

Com o trio inspirado, o São Paulo seguiu o embalo dos torcedores e terminou o primeiro quarto com o placar registrando 29 a 21. Com um ritmo intenso, os donos da casa seguiram em cima dos adversários e foram para o intervalo com uma vantagem ainda maior: 49 a 31.

No terceiro quarto, o Corinthians aproveitou os sucessivos erros do Tricolor, que ficou mais de três minutos sem pontuar, e diminuiu a diferença para apenas dois pontos. Então, o Timão conseguiu assumir a liderança do placar no início do quarto período, mas os mandantes foram mais eficientes na reta final e garantiram a vitória.

Com o resultado, o São Paulo, terceiro colocado da competição, chega à 18ª vitória, enquanto o Corinthians permanece na nona posição com 11 triunfos. Agora, o Tricolor recebe o Bauru no dia 10 março, às 20h (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. Já o Timão joga contra o Pato Basquete na sexta-feira (6), às 21h10, no Ginásio Wlamir Marques.