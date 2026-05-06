Brasília vence Flamengo e sai na frente pelas quartas do NBB

Na noite desta terça-feira, o Brasília bateu o Flamengo por 85 a 80, na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), pelo jogo um das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

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Situação do confronto

Com o resultado, o time da capital federal abriu 1 a 0 na melhor de cinco que definirá um dos classificados às semifinais do NBB. O próximo jogo acontece nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

📋 Resumo do jogo

BRASÍLIA 85 X 80 FLAMENGO

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 1)

🏟️ Local: Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)

📅 Data: 05 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 21 pontos cada, Facundo Corvalan, do Brasília, e Shaquille Johnson, do Flamengo, foram os cestinhas da partida.

O Brasília começou o jogo sendo superior e abriu três pontos de vantagem no primeiro quarto (21 a 18). No segundo período, o time da casa seguiu impondo seu ritmo e foi para o intervalo vencendo por sete (39 a 32),

Apesar de ter feito uma parcial parelha no terceiro quarto, o Flamengo não conseguiu impedir o Brasília de levar a vantagem para oito (58 a 50). No último período, os donos da casa conseguiram segurar a reação flamenguista e fecharam o jogo em 85 a 80.

Próximo jogo

Flamengo x Brasília

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 2)

📅 Data: 08 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

Outros resultados do NBB nesta terça-feira