Brasília domina Bauru no último dia de temporada regular do NBB; veja confrontos das oitavas

Neste sábado, no último dia da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília venceu o Bauru por 94 a 65, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF).

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Situação da tabela

Com o resultado, o Brasília fecha a primeira fase do campeonato com 28 vitórias e 10 derrotas, na quarta posição. Já o Bauru termina em décimo, com 21 vitórias e 17 derrotas. Ambas as equipes se classificaram para as oitavas de final.

📋 Resumo do jogo

BRASÍLIA 94 X 65 BAURU

🏆 Competição: NBB - Rodada 26

🏟️ Local: GArena BRB Nilson Nelson, Brasília (DF)

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com duplo-duplo de 24 pontos e 14 rebotes, Von Haydin foi o cestinha da partida e liderou o Brasília no triunfo. Do lado do Bauru, Augusto, Andrezão e Mogi foram os maiores pontuadores, com 12 cada.

Logo no primeiro quarto, o time da casa já impôs seu ritmo e abriu uma vantagem de oito pontos (31 a 23). No segundo, o Brasília aumentou a distância e foi para o intervalo vencendo por 11 (48 a 37).

No terceiro quarto, o cenário não foi diferente e a equipe mandante levou a vantagem para 18 (69 a 51). Para completar a grande exibição, o Brasília também venceu a última parcial e fechou o jogo em 94 a 65.

Confrontos das Oitavas definidos

Franca (1º) x Botafogo (16º)

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)

Minas (3º) x Cruzeiro (14º)

Brasília (4º) x Caxias (13º)

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)

Paulistano (7º) x Bauru (10º)

São José (8º) x Mogi (9º)

Outros resultados do NBB neste sábado

Vasco 104 x 86 Botafogo