Basquete Cearense vira no quarto período e vence o Vasco no NBB

O Basquete Cearense segue em recuperação no NBB. Após vencer o Botafogo na última sexta-feira, a equipe recebeu outro time carioca nesta terça-feira, no Ginásio Paulo Sarasate, e diante do Vasco conseguiu nova vitória, desta vez por 85 a 76.

A partida foi equilibrada durante todo o tempo e isto se mostrou já no primeiro tempo de jogo. O Basquete Cearense saiu na frente no quarto de abertura, mas o Vasco conseguiu se recuperar no segundo período, levando o duelo para o intervalo empatado em 40 a 40.

No terceiro quarto, o Vasco voltou melhor e, sendo mais efetivo nos arremessos, acertando inclusive quatro bolas de três, conseguiu abrir uma vantagem de seis pontos. Os donos da casa, porém, voltaram para a partida e deixaram a reta final de jogo emocionante.

Restando 25 segundos para o fim da partida, o duelo estava 77 a 76 para o Basquete Cearense. Foi aí então que brilhou a estrela do ala Rashaun. O atleta da equipe mandante acertou uma linda cesta de três e praticamente definiu o confronto. No pouco tempo restante, o Vasco ainda tentou a virada no desespero, mas ainda viu os adversários ampliarem a vantagem nos lances livres e vencerem por 85 a 76.

O cestinha da partida na vitória do Basquete Cearense foi o armador Paulinho, que anotou 27 pontos. Pelo lado do Vasco, quem se destacou foi o pivô Lucas Mariano, com 16 pontos e sete rebotes.

Com o resultado, o Basquete Cearense chegou à sua segunda vitória em cinco jogos no NBB e segue em recuperação na tabela. Já o Vasco conheceu sua quarta derrota também em cinco partidas e terá que retomar o caminho dos triunfos para sonhar com uma posição melhor na tabela.

O Vasco volta a atuar pelo NBB já nesta quinta-feira, às 21h(de Brasília), quando visita o Vitória, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. Já o Basquete Cearense entra em quadra no sábado, às 14h(de Brasília), indo até São Paulo para enfrentar o Paulistano, no Ginásio Antônio Prado Junior.