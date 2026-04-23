Wembanyama viajará com o San Antonio Spurs, mas é dúvida para o próximo jogo

Victor Wembanyama viajará com o San Antonio Spurs para Portland para o jogo dos playoffs da NBA desta sexta-feira, informou o técnico Mitch Johnson, embora o pivô francês continue sob o protocolo de concussão e sua disponibilidade para jogar seja incerta.

O astro francês de 22 anos foi diagnosticado com uma concussão após uma queda forte em quadra durante a vitória do Trail Blazers por 106 a 103 na terça-feira, em San Antonio, resultado que empatou em 1 a 1 a série de primeira rodada da Conferência Oeste, disputada em melhor de sete jogos.

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Wembanyama, eleito o Jogador Defensivo do Ano da NBA nesta temporada, compareceu aos treinos da equipe na quarta e nesta quinta-feira, mas não teve permissão para participar das atividades, conforme as regras do protocolo de concussão da liga de basquete.

'Wemby' está autorizado a aumentar gradualmente seu nível de atividade, mas passa por uma avaliação médica após cada etapa do processo e precisa receber o aval dos médicos antes de poder retornar às quadras.

"Ele parece bem", disse Johnson nesta quinta-feira. "A atualização é que ele está superando todas as fases do protocolo. Ele está progredindo e viajará com a equipe". Os Spurs tinham voo marcado para Portland na noite desta quinta.

Wembanyama, finalista do prêmio de MVP da NBA, registrou nesta temporada as melhores médias de sua carreira: 25,0 pontos, 11,5 rebotes e 3,1 tocos, melhor marca da liga, além de 3,1 assistências e 1,0 roubo de bola por jogo.

*Por AFP