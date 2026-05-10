Thunder domina os Lakers e fica a uma vitória da final da Conferência Oeste

Na noite deste sábado, o Oklahoma City Thunder bateu os Los Angeles Lakers por 131 a 108, pelo jogo três das semifinais da Conferência Oeste da NBA, na Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA).

Situação da série

Com esta vitória, os atuais campeões abriram 3 a 0 no confronto e agora estão a uma vitória das finais da Conferência Oeste, que será decida contra o vencedor do confronto entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs, série que tem vantagem de 2 a 1 dos Spurs. Vale lembrar que os Lakers de LeBron James terão a árdua missão de virar um 3 a 0 para avançar de fase, feito nunca antes alcançado nos playoffs da NBA.

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆 ▪️ @cavs win Game 3 at home

▪️ @okcthunder take 3-0 series lead in West Semis The NBA Playoffs presented by @Google continue Sunday with 2 games on ABC, NBC, and Peacock! pic.twitter.com/AHSWFa41Mt — NBA (@NBA) May 10, 2026

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o jogo?

O Thunder contou com mais uma grande atuação de Ajay Mitchell, que foi o cestinha da partida com 24 pontos e completou um duplo-duplo, com 10 assistências. O belga foi seguido pelos 23 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, que faz uma série mais discreta em relação ao confronto com os Phoenix Suns, no primeiro round. Já do lado de Los Angeles, Rui Hachimura foi o maior pontuador, com 21, seguido por LeBron James, que teve 19.

Com um início de jogo muito forte, os visitantes abriram seis pontos de vantagem no primeiro quarto (31 a 25). Entretanto, os Lakers reagiram e viraram na parcial seguinte, indo para o intervalo vencendo por dois (59 a 57). Já no segundo tempo, os atuais campeões voltaram a demonstrar sua superioridade e, com dois resultados expressivos no terceiro e no último quarto, terminaram o jogo com um largo placar de 131 a 108.

Próximo jogo

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

🏆 Competição: NBA - Semifinais da Conferência Oeste (jogo 4)

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 23h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Crypto.com Arena, Los Angeles (EUA)