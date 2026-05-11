Knicks varrem Sixers e avançam às finais do Leste pelo segundo ano consecutivo

O New York Knicks, impulsionado por uma sequência impressionante de bolas de três pontos, venceu o Philadelphia 76ers neste domingo por 144 a 114, avançando às finais da Conferência Leste da NBA pelo segundo ano seguido.

Os Knicks igualaram o recorde dos playoffs com 11 cestas de três apenas no primeiro quarto e acumularam a marca também histórica de 18 na primeira metade do jogo, dando o tom desde o início rumo à sua sétima vitória consecutiva nesta pós-temporada.

ON TO THE EASTERN CONFERENCE FINALS pic.twitter.com/d0UUNJl44q — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 10, 2026

O time de Nova York terminou a partida com 25 bolas de três, igualando outro recorde de playoffs, para concretizar a varrida por 4 a 0 sobre os Sixers nesta série de semifinais do Leste.

Os Knicks voltam às finais de conferência pelo segundo ano consecutivo, após terem passado 24 temporadas sem chegar tão longe nos playoffs.

Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre o Detroit Pistons (líder da conferência) e o Cleveland Cavaliers (quarto colocado) para decidir quem terá uma vaga nas Finais da NBA. Os Knicks buscam seu primeiro título da NBA em mais de meio século — o último foi conquistado em 1973.

"Um jogo de cada vez", disse o astro dos Knicks, Jalen Brunson, que anotou 24 pontos neste domingo na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia.

Miles McBride foi o cestinha do time de Nova York com 25 pontos, enquanto o dominicano Karl-Anthony Towns contribuiu com um duplo-duplo de 17 pontos e 10 rebotes.

Pelos Sixers, Joel Embiid teve uma atuação quase perfeita, na qual acertou todos os seus oito arremessos de quadra, incluindo duas bolas de três, e errou apenas um de sete lances livres, totalizando 24 pontos.

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*Por AFP