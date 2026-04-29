NBA pode ter nova regra para acabar com o "tanking", prática de "perder de propósito"

Visando acabar com o “tanking” — prática utilizada por muitos times da NBA no final da temporada para perder jogos de propósito e, assim, obter uma posição melhor no Draft —, uma mudança no sistema foi proposta. A ideia é reduzir as probabilidades de as três piores campanhas conseguirem uma escolha alta e aumentar as chances das equipes que não se classificaram para os playoffs. As informações são do The Athletic.

Como funciona a proposta "loteria 3-2-1"

A nova proposta, chamada de “loteria 3-2-1”, que amplia o número de equipes presentes na loteria do Draft de 14 para 16, será votada no dia 28 de maio pelo conselho de diretores da liga, formado pelos donos das 30 franquias da NBA.

Receberão três bolas na loteria os sete times que não se classificaram para os playoffs ou para o play-in, mas que não terminaram a temporada regular entre as três piores campanhas.

As três piores equipes sofrerão uma punição chamada de “rebaixamento no Draft”, perdendo uma de suas três bolas na loteria e ficando com apenas duas. Mesmo com a penalização, esses times não poderão escolher abaixo da 12ª posição no Draft. Em comparação, os demais participantes da loteria poderão cair até a 16ª escolha. Além disso, as equipes que disputarem o play-in em cada conferência — nono e décimo colocados — receberão duas bolas cada.

Por último, irão receber uma bola as duas equipes que perderem a repescagem entre o sétimo e oitavo lugar.

Outras regras

Visando acabar de vez com o "tanking", a NBA propõe que nenhuma equipe possa ter a escolha número um do Draft em anos consecutivos. Também não será permitido que um time figure nas cinco primeiras escolhas do Draft por três anos consecutivos. Com a nova proposta, a liga terá mais autonomia para punir as equipes que praticarem o "tanking". Em janeiro, Utah Jazz e Indiana Pacers foram multadas por perder de propósito.

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