Playoffs da NBA: Lakers avançam; Raptors e Pistons forçam jogo 7

Na noite desta sexta-feira, mais um semifinalista da conferência Oeste foi definido nos playoffs da NBA. O Los Angeles Lakers bateu o Houston Rockets por 98 a 78 e fechou a série em 4 a 2, no Toyota Center, em Houston (EUA). Já na Conferência Leste, o Detroit Pistons superou o Orlando Magic por 93 a 79, em Orlando (EUA), e o Toronto Raptors bateu o Cleveland Cavaliers por 112 a 110, em Toronto (CAN). Ambas as equipes levaram a série para o jogo sete.
🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆
▪️ @DetroitPistons force Game 7
▪️ @Raptors force Game 7
▪️ @Lakers advance to Round 2
The NBA Playoffs presented by @Google continue Saturday with PHI/BOS Game 7 at 7:30pm/et on NBC & Peacock!
— NBA (@NBA) May 2, 2026
LeBron lidera os Lakers à classificação
Em Houston, a torcida dos Rockets, presente no Toyota Center, teve que assistir o Los Angeles Lakers vencer o time da casa por 98 a 78, no jogo seis, para fechar a série em 4 a 2 e avançar para as semifinais da Conferência Oeste. Em quadra, LeBron James foi o cestinha da partida, com 28 pontos e liderou seu time à vitória. Do lado de Houston, por sua vez, Amen Thompson foi o líder em pontos, com 18.
Os Lakers começaram o jogo em alta rotação e venceram as duas primeiras parciais, indo para o intervalo liderando por 18 pontos (49 a 31). No terceiro quarto, os Rockets melhoraram, mas apenas o suficiente para diminuir a desvantagem para 16 (61 a 55). Para selar a classificação, a equipe de Los Angeles voltou a ser superior na última parcial e venceu o jogo por 98 a 78.
Agora, nas semifinais do Oeste, o time de LeBron James enfrentará o atual campeão e dono da melhor campanha da temporada regular, Oklahoma City Thunder, que 'varreu' o Phoenix Suns em quatro jogos. A primeira partida da série será disputada nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no PayCom Center, em Oklahoma City (EUA).
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Com cesta no final, Raptors sobrevivem no Leste
Em Toronto, os Raptors conquistaram uma vitória suada na Scotiabank Arena, e, com uma cesta de três de RJ Barret, a um segundo faltando do fim, bateram o Cleveland Cavaliers por 112 a 110, empatando a série em 3 a 3 e deixando a definição da vaga nas semifinais do Leste para o jogo 7. Com 26 pontos, Evan Mobley foi o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do seu time nos segundos finais. Já na equipe canadense, Scottie Barnes foi o maior pontuador, com 25.
A partida decisiva acontece neste sábado, às 20h30 (de Brasília), na Rocket Arena, em Cleveland (EUA).
Magic sofre 'apagão' e vê Pistons reagirem na série
Jogando em casa, com a oportunidade de garantir a classificação, o Orlando Magic foi para o intervalo vencendo o Detroit Pistons por 17 pontos (55 a 38), mas sofreu um 'apagão' no segundo tempo, marcou apenas 19 pontos nos dois últimos quartos e viu os visitantes reagirem, para vencerem a partida por 93 a 79, empatando a série em 3 a 3. Liderando os Pistons, Cade Cunningham foi o cestinha do jogo, com 32 pontos, enquanto Desmond Bane e Paolo Banchero foram os maiores pontuadores do Magic, com 17.
O jogo sete também será disputado neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit (EUA). O vencedor da disputa avança para encarar o vencedor do duelo entre Cavaliers e Raptors, nas semifinais do Leste.