Playoffs da NBA: Knicks e Timberwolves avançam, e 76ers forçam o jogo 7

Dois semifinalistas foram definidos na noite desta quinta-feira nos playoffs da NBA. Na série de primeira rodada, New York Knicks e Minnesota Timberwolves venceram Atlanta Hawks e Denver Nuggets, respectivamente, e confirmaram sua classificação. Os 76ers, por sua vez, venceram o Boston Celtics para levar o duelo ao jogo sete.

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Knicks atropelam e avançam

Em Atlanta, o Knicks atropelou o Hawks e venceu por 140 a 89 no jogo seis, na State Farm Arena. Com o resultado, o clube de Nova Iorque fechou a série em 4 a 2 e confirmou sua classificação para as semifinais da Conferência Leste.

Na partida, o New York dominou logo no início. Ao final do primeiro tempo, os Knicks já tinham construído vantagem de 50 pontos, sem dar nenhuma chance ao adversário. Anunoby foi o destaque do time visitante, com 29 pontos e sete rebotes, acertando 11 dos 14 arremessos. Pelo lado dos donos da casa, Jalen Johnson foi o maior pontuador, com 21 pontos.

Agora, o New York Knicks aguarda o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

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Minnesota fecha a série no Oeste

Pela Conferência Oeste, o Timberwolves recebeu o Nuggets, em Minnesota, e venceu por 110 a 98, no Target Center. Com a vitória, o Minnesota Timberwolves está garantido nas semifinais, fechando a série em 4 a 2.

Jaden McDaniels anotou um duplo-duplo, com 32 pontos e 10 rebotes, e liderou o time da casa à vitória. Pelo lado dos Nuggets, Nikola Jokic também terminou a partida com um duplo-duplo, marcando 28 pontos e 10 assistências.

No duelo, o Denver começou melhor, liderando o primeiro quarto por 30 a 29. No entanto, a partir do segundo período, o Timberwolves assumiu a ponta, foi consistente e se manteve na liderança até o final.

Nas semifinais da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves enfrenta o San Antonio Spurs.

76ers mantêm série viva

Na Wells Fargo Center, os 76ers derrotaram os Celtics por 106 a 93, na Filadélfia, e empataram a série em 3 a 3, levando a decisão para o jogo sete. O destaque dos 76ers foi Tyrese Maxey, cestinha da partida, com 30 pontos feitos. Pelo lado do Boston, Jason Tatum anotou um duplo-duplo, com 17 pontos e 11 rebotes.

No confronto, o Boston Celtics começou a partida na frente do placar. Mas, logo aos dois minutos do segundo quarto, o Philadelphia 76ers passou á frente no marcador para abrir vantagem de 13 pontos ao fim do duelo.

Quando será o jogo decisivo?

Jogo 7: Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

TD Garden, Boston (EUA)