Apostas

Cavaliers atropelam Pistons e vão à final da Conferência Leste da NBA após oito anos

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 23:50 • Atualizado 17/05/2026 às 23:52

Neste domingo, o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons, fora de casa, por 125 a 94 e carimbou a vaga nas finais da Conferência Leste da NBA. Os Cavs, que enfrentarão o New York Knicks, alcançaram a final do Leste pela primeira vez desde 2018.

Donovan Mitchell comanda vitória

Donovan Mitchell liderou os Cavaliers e anotou 26 pontos, sete rebotes e sete assistências em uma atuação dominante da equipe de Ohio em Detroit. O Cleveland teve um aproveitamento de 51% nos arremessos, enquanto o rival teve apenas 35%.

Pelo lado do time da casa, Cade Cunningham não conseguiu vencer a forte defesa adversária e ficou 0/7 nas tentativas de três. O principal jogador dos Pistons fez somente 13 pontos no jogo decisivo da série.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Conteúdo Patrocinado