Cavaliers atropelam Pistons e vão à final da Conferência Leste da NBA após oito anos

Neste domingo, o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons, fora de casa, por 125 a 94 e carimbou a vaga nas finais da Conferência Leste da NBA. Os Cavs, que enfrentarão o New York Knicks, alcançaram a final do Leste pela primeira vez desde 2018.
Donovan Mitchell comanda vitória
Donovan Mitchell liderou os Cavaliers e anotou 26 pontos, sete rebotes e sete assistências em uma atuação dominante da equipe de Ohio em Detroit. O Cleveland teve um aproveitamento de 51% nos arremessos, enquanto o rival teve apenas 35%.
Pelo lado do time da casa, Cade Cunningham não conseguiu vencer a forte defesa adversária e ficou 0/7 nas tentativas de três. O principal jogador dos Pistons fez somente 13 pontos no jogo decisivo da série.