PSG x Brest pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo

Finalista da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain volta a campo neste domingo contra o Brest, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.
Onde assistir PSG x Brest ao vivo?
- Streaming: CazéTV (YouTube).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Already back in training! 👀💪 pic.twitter.com/Dvp4pMewir
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 7, 2026
Como chegam as equipes?
Mesmo com o tropeço diante do Lorient na última rodada do Campeonato Francês, o PSG vivia a expectativa de comemorar a conquista do 14º título da Ligue 1. No entanto, a vitória do Lens sobre o Nantes na última sexta-feira adiou a festa parisiense, e o clube já não pode mais conquistar o título nesta rodada.
Já o Brest não briga por mais nada no campeonato. Na 12ª colocação, com 38 pontos, o time foi goleado pelo Paris FC na última rodada, por 4 a 0, e não vence há seis jogos.
Prováveis escalações
🔵 🔴 Paris Saint-Germain: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho e Lucas Hernandez; Beraldo, Mayulu e Lee; Mbaye, Gonçalo Ramos e Barcola.
Técnico: Luis Henrique.
🔴⚪ Brest: Coudert; Zogbé, Chardonnet, Diaz e Guindo; Chotard, Magnetti e Tousart; Del Castillo, Ajorque e Lascary.
Técnico: Eric Roy.
Arbitragem
- Árbitro: Jérôme Brisard
- Assistentes: Steven Torregrossa e Alexis Auger
- VAR: Pierre Gaillouste
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp