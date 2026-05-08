Giro europeu: Lens vence Nantes e adia título do PSG no Francês

Nesta sexta-feira, o Lens venceu o Nantes por 1 a 0, no Stade Bollaert-Delelis, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time sensação dessa temporada da Ligue 1 adiou o 14º título nacional do PSG para a próxima rodada.

𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞́𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 🤩 Le Racing a longtemps bataillé à Bollaert et tient sa 2⃣1⃣e victoire de la saison en @Ligue1 ! Les Sang et Or sécurisent ce soir leur 2⃣e place et retrouveront la @ChampionsLeague en 2026/27 ! 👏 RC Lens 1⃣-0⃣ @FCNantes #RCLFCN pic.twitter.com/vjKrw3IIYA — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2026

Situação da tabela

Com a vitória, o Lens continua matematicamente na briga pelo título francês e, de quebra, ainda garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Agora com 67 pontos, três a menos que o PSG, o vice-líder da competição tem três jogos para buscar o troféu inédito. Já o Nantes fica na 17 ª posição, com 23 pontos, e está matematicamente rebaixado pela primera vez em 18 anos.

📋 Resumo do jogo

🟡🔴 LENS 1 x 0 NANTES 🟡🟢

🏆 Competição: Campeonato Francês - 33ª Rodada

🏟️ Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (França)

📅 Data: 08 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

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Veja outros resultados do futebol europeu nesta sexta:

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund 3 x 2 Eintracht Frankfurt

Na Alemanha, o Dortmund venceu, de virada, o Frankfurt por 3 a 2, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park. Uzun e Burkardt marcaram para os visitantes, e Guirassy, Schlotterbeck e o ítalo-brasileiro Samuele Inacio viraram para os donos da casa.

Com a vitória, o Borussia garantiu a vice-liderança do campeonato, com 70 pontos. Enquanto isso, o Frankfurt segue na oitava colocação, com 43.

Campeonato Italiano

Torino 2 x 1 Sassuolo

Na Itália, o Torino bateu o Sassuolo por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Turim, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Giovanni Simeone e Pedersen marcaram para os donos da casa. Kristian Thorstvedt diminuiu.

Com a vitória, o Torino sobe uma posição e chega ao 12º lugar, com 44 pontos. Já o Sassuolo fica com 49 pontos, na décima colocação.

Campeonato Espanhol

Levante x Osasuna

Na Espanha, o Levante virou nos acrescimos e bateu o Osasuna por 3 a 2, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Víctor García duas vezes e Etta Eyong marcaram para mandantes enquanto Budimir e Toljan, contra, diminuiram para os visitantes.

Com a vitória, o Levante chegou aos 36 pontos e manteve a 19ª posição, apenas um ponto atrás do Sevilla, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Osasuna é o décimo colocado, com 42 pontos.