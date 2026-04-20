Hakimi critica comemoração de Endrick em derrota do PSG: "Deveria se concentrar em jogar"

Foto por FRANCK FIFE / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 11:26

O duelo entre Lyon e Paris Saint-Germain do último domingo gerou grande repercussão nas mídias europeias. O Lyon venceu o PSG por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, com grande atuação do ex-Palmeiras Endrick, que abriu o placar e deu assistência para o segundo gol.

Porém, não foi só o resultado que repercutiu. O lateral do PSG, Achraf Hakimi, revelou que repreendeu Endrick após o brasileiro marcar o primeiro gol. Na comemoração, Endrick dançou próximo à bandeirinha de escanteio.

"Por que eu disse para o Endrick se acalmar? Essas coisas acontecem em uma partida (risos). Não vamos nos concentrar nos jogadores adversários. Eu queria que meu time se mantivesse concentrado e que ele parasse de fazer coisas direcionadas à nossa torcida", disse Hakimi.

Logo em seguida, o lateral sugeriu que o brasileiro "focasse no futebol", além de explicar por que o gesto de Endrick incomodou.

"Ele deveria se concentrar em jogar futebol, principalmente porque é um bom jogador. Mas quando ele faz coisas que não têm nada a ver com futebol, isso pode me incomodar, principalmente porque estávamos perdendo", finalizou o marroquino.

