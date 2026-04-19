Lyon vence o PSG com brilho de Endrick e entra no G4 do Francês

O Olympique de Lyon conseguiu entrar no G4 do Campeonato Francês na tarde deste domingo. No Parque dos Príncipes, com gol e assistência do inspirado Endrick, o time visitante ganhou por 2 a 1 do líder Paris Saint-Germain (PSG).

Situação da Tabela

Com 63 pontos, o PSG segue na primeira colocação, mas vê a aproximação do Lens, que tem 62 e um jogo a mais. Já o Lyon chega aos 54 pontos e assume o quarto lugar, atrás do Lille pelos critérios de desempate.

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📋 Resumo do jogo

🔵 Paris Saint-Germain 1 x 2 Olympique de Lyon 🔴

🏆 Competição: Campeonato Francês - 30ª rodada

🏟️ Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Endrick, aos 6' do 1ºT (Lyon)

⚽ Afonso Moreira, aos 18' do 1ºT (Lyon)

⚽ Khvicha Kvaratskhelia, aos 48' do 2ºT (PSG)

Como foi o jogo

Endrick abriu o placar para o Lyon logo aos seis minutos de jogo. O brasileiro aproveitou a sobra após chute de Afonso Moreira e bateu com força para o fundo da rede.

Aos 18 minutos, com nova participação do brasileiro, o Lyon aumentou. Afonso Moreira recebeu na frente de Endrick, apostou corrida com os zagueiros e bateu no canto do gol.

Ainda no primeiro tempo, Gonçalo Ramos perdeu um pênalti para o PSG, aos 33 minutos. Aos 48 da etapa complementar, Kvaratskhelia diminuiu para o time da casa com um lindo chute de fora da área.

Próximos jogos

PSG

Enfrenta o Nantes, no Parque dos Príncipes, pela 26ª rodada do Francês (jogo atrasado), na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

Lyon

Joga contra o Auxerre, no Groupama Stadium, pela 31ª rodada do Francês, no próximo sábado, às 10h (de Brasília).

Mais resultados

Mônaco 2 x 2 Auxerre

Metz 1 x 3 Paris FC

Nantes 1 x 1 Brest

Strasbourg 0 x 3 Rennes