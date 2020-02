Marquinhos brilha, e PSG vence o Bordeaux em jogo cheio de gols e expulsão de Neymar

O PSG venceu o Bordeaux por 4 a 3 neste domingo, no Parc des Princes, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram marcados por Marquinhos (2), Cavani e Mbappé. Os visitantes marcaram com o brasileiro Pablo, Hwang Ui-Jo e Pardo.

Neymar teve boa atuação, mas não foi protagonista e acabou expulso nos acréscimos, depois de cometer falta dura em Adli e receber o segundo amarelo. Thiago Silva saiu ainda no primeiro tempo para a entrada de Gueye e será avaliado pelo departamento médico do Paris.

Com nova vitória, o PSG segue líder disparado, agora com 65 pontos e a 13 do Olympique. O Bordeaux perdeu duas posições e é o 12º, com 35 somados.

O Paris Saint-Germain volta a campo no Francês para enfrentar o Dijon, no sábado, novamente em casa. O Bordeaux receberá o Nice, no mesmo dia.

VEJA TODOS OS JOGOS DA 26ª RODADA DO CAMPEONATO FRANCÊS

SEXTA-FEIRA

Nice 2 x 2 Brest

Metz 0 x 2 Lyon

SÁBADO

Olympique 1 x 3 Nantes

Angers 1 x 0 Montpellier

Dijon 1 x 1 Monaco

Lille 3 x 0 Toulouse

Strasbourg 0 x 0 Amiens

DOMINGO

Saint-Éttiene 1 x 1 Reims

Rennes 2 x 1 Nimes

PSG 4 x 3 Bourdeaux