Sporting goleia, aproveita tropeço do Benfica e é vice-líder do Português

Com o campeão já definido, o Campeonato Português segue com disputas importantes na tabela, tanto por vagas em competições europeias quanto na parte de baixo da classificação. Nesta segunda-feira, sete jogos marcaram a penúltima rodada do campeonato nacional.
Na 32ª rodada, o Porto venceu o Alverca por 1 a 0, no Estádio do Dragão e se sagrou campeão com duas rodadas de antecedência. Nesta penúltima rodada, entrou em campo sem intenções e foi surpreendido pelo já rebaixado AFS.
Benfica 2 x 2 Braga
Nesta segunda-feira, o Benfica recebeu o Braga no Estádio da Luz e buscou o empate nos últimos minutos, por 2 a 2. Com o resultado, caiu para a terceira posição da tabela, com 77 pontos, enquanto o Braga aparece na quarta posição, com 58.
Rio Ave 1 x 4 Sporting
Também pela penúltima rodada do Português, o Sporting visitou o Rio Ave e saiu com goleada por 4 a 1. A vitória garantiu o segundo lugar para os visitantes, que agora somam 79 pontos e brigam com o Benfica pela classificação direta à Liga dos Campeões.
Estrela Amadora x Famalicão
Também na briga pela parte de cima da tabela, o Famalicão tropeçou diante do Estrela Amadora e ficou no empate sem gols. Agora, ocupa a quinta posição, mas não poderá alcançar o Braga no quarto lugar e não deu adeus ao sonho de uma possível classificação a competições europeias.
Veja outros resultados desta segunda-feira:
Gil Vicente 1 x 3 Arouca
Santa Clara 2 x 0 Nacional
Tondela 2 x 0 Moreirense
Vitória de Guimarães 0 x 1 Casa Pia