Revelado pelo Palmeiras, Léo Azevedo conquista título em Portugal e mira acesso à elite

Revelado pelo Palmeiras, o volante Léo Azevedo vive grande momento no futebol português. Atuando pelo Torreense, o jogador foi peça importante na campanha do título da Taça de Portugal, conquistado após vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, no último domingo.
Titular da equipe, Léo deu uma assistência na decisão e foi um dos destaques da partida. Após a conquista, o volante celebrou o momento vivido pelo clube português.
"Fizemos história. Levamos o Torreense para a Europa League da próxima temporada e superamos um gigante clube do país. Essa taça coroa o grande trabalho coletivo que realizamos", afirmou.
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Ao longo da temporada 2025/26, o brasileiro se consolidou como um dos principais nomes da equipe. Foram 36 partidas disputadas, com três gols e três assistências pelo Torreense.
"Fico muito feliz de estar bem no futebol europeu. O clube sempre acreditou no meu potencial e busco corresponder ao máximo dentro de campo. Agora é virar a chave, pois temos o objetivo de levar o clube para a Primeira Liga", completou.
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