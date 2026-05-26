Revelado pelo Palmeiras, Léo Azevedo conquista título em Portugal e mira acesso à elite

Revelado pelo Palmeiras, o volante Léo Azevedo vive grande momento no futebol português. Atuando pelo Torreense, o jogador foi peça importante na campanha do título da Taça de Portugal, conquistado após vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, no último domingo.

Titular da equipe, Léo deu uma assistência na decisão e foi um dos destaques da partida. Após a conquista, o volante celebrou o momento vivido pelo clube português.

"Fizemos história. Levamos o Torreense para a Europa League da próxima temporada e superamos um gigante clube do país. Essa taça coroa o grande trabalho coletivo que realizamos", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leonardo (@leo_az04)

Ao longo da temporada 2025/26, o brasileiro se consolidou como um dos principais nomes da equipe. Foram 36 partidas disputadas, com três gols e três assistências pelo Torreense.

"Fico muito feliz de estar bem no futebol europeu. O clube sempre acreditou no meu potencial e busco corresponder ao máximo dentro de campo. Agora é virar a chave, pois temos o objetivo de levar o clube para a Primeira Liga", completou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp