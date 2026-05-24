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Torreense vence Sporting, conquista Taça de Portugal e vai à Liga Europa

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Foto por PEDRO ROCHA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/05/2026 às 20:36

O Torreense, clube da Segunda Divisão de Portugual, fez história e conquistou a Taça de Portugal ao derrotar o Sporting de Lisboa por 2 a 1 na prorrogação, em final disputada neste domingo, em Oeiras.

O clube de Torres Vedras, cidade localizada a oeste da capital, conquista assim o primeiro troféu da sua história, 70 anos depois de ter sido derrotado na final anterior que disputou neste torneio, a de 1956, contra o Porto.

Com o título, a Torreense garante vaga na próxima edição da Liga Europa.

A temporada pode ser perfeita para o clube, que pretende subir para a Primeira Divisão na próxima quinta-feira, quando visitará o Casa Pia no jogo de volta do playoff de acesso (empate em 0 a 0 na ida).

Na final de domingo, o Torreense surpreendeu ao abrir o placar logo aos três minutos, graças a Kevin Zohi, mas o atacante colombiano Luis Suárez empatou para o Sporting após o intervalo. Na prorrogação, o zagueiro cabo-verdiano Stopira, capitão da equipe, marcou o gol do título cobrando pênalti.

Stopira será um dos membros da seleção de Cabo Verde que vai disputar a primeira Copa do Mundo da história do arquipélago africano em junho.

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*Por AFP

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