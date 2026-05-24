Torreense vence Sporting, conquista Taça de Portugal e vai à Liga Europa

O Torreense, clube da Segunda Divisão de Portugual, fez história e conquistou a Taça de Portugal ao derrotar o Sporting de Lisboa por 2 a 1 na prorrogação, em final disputada neste domingo, em Oeiras.

O clube de Torres Vedras, cidade localizada a oeste da capital, conquista assim o primeiro troféu da sua história, 70 anos depois de ter sido derrotado na final anterior que disputou neste torneio, a de 1956, contra o Porto.

Com o título, a Torreense garante vaga na próxima edição da Liga Europa.

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚! 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞! 🏆#SCPSCUT | ⏹️ É oficial: o Torreense venceu a Taça de Portugal ⚽️ Kévin Zohi 4'

⚽️ Stopira 112' 𝐖𝐞 𝐝𝐢𝐝 𝐢𝐭! 🔵🔴#SouTorreense #PaixãoAzulGrená #TaçaDePortugal pic.twitter.com/NTwTeqd1Yj — SCU Torreense (@scu_torreense) May 24, 2026

A temporada pode ser perfeita para o clube, que pretende subir para a Primeira Divisão na próxima quinta-feira, quando visitará o Casa Pia no jogo de volta do playoff de acesso (empate em 0 a 0 na ida).

Na final de domingo, o Torreense surpreendeu ao abrir o placar logo aos três minutos, graças a Kevin Zohi, mas o atacante colombiano Luis Suárez empatou para o Sporting após o intervalo. Na prorrogação, o zagueiro cabo-verdiano Stopira, capitão da equipe, marcou o gol do título cobrando pênalti.

Stopira será um dos membros da seleção de Cabo Verde que vai disputar a primeira Copa do Mundo da história do arquipélago africano em junho.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*Por AFP