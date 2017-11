Com dois de Neymar, PSG faz 7 no Celtic; Bayern vence

O Paris Saint-Germain não teve problemas jogando em casa, nesta quarta-feira, e marcou 7 a 1 no Celtic, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neymar, com dois gols, foi destaque. Cavani, duas vezes também, Mbappé, Verratti e Daniel Alves também fizeram, enquanto Dembélé descontou para os visitantes.

O triunfo manteve os franceses com 100% de aproveitamento no grupo B, agora com 15 pontos e a primeira posição da chave garantida. O Celtic, com três, não tem mais chances de ir às oitavas.

Na próxima rodada, que fecha a fase de grupos, os comandados de Unai Emery vão à Alemanha para encarar o Bayern, em duelo de gigantes europeus da atualidade. O Celtic busca confirmar o terceiro posto, que leva à Liga Europa, recebendo o Anderlecht. Ambos os jogos são no dia 5 de dezembro.

O jogo – Os visitantes começaram dando susto. Logo com um minuto de jogo, Dembélé finalizou jogada ensaiada em escanteio, contou com desvio em Cavani e fez 1 a 0. Porém, aos 8, Neymar recebeu, colocou na frente e chutou cruzado, já igualando tudo: 1 a 1.

O duelo seguiu movimentado. Aos 19, Mbappé quase virou. No minuto seguinte, foi a vez do Celtic chegar perto, com Nitcham. Mais uma vez, porém, foi Neymar quem resolveu. Aos 21, ele tabelou com Verratti e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Gordon, virando o placar.

Depois disso, os comandados de Emery dominaram o jogo. Aos 27, Cavani foi oportunista na área, aproveitou bola que sobrou e empurrou para a rede, aumentando a vantagem. Depois, aos 34, foi a vez de Mbappé deixar o seu, transformando o triunfo em goleada já na etapa inicial.

Com o duelo praticamente definido, o PSG administrou na etapa final, sem forçar o ritmo. Ainda assim, se manteve com a bola no campo de ataque, perto de aumentar ainda mais a goleada. Aos 12, Cavani quase fez, em finalização para fora.

Em ritmo de treino, veio o quinto gol aos 29. Livre na área, Verratti aproveitou bola que caiu no seu pé e bateu de primeira, rasteiro e cruzado, sem chances para o arqueiro. Na sequência, aos 33 e aos 35, Cavani e Daniel Alves também marcaram: 7 a 1, placar final.

Bayern vence na Bélgica

O Bayern também confirmou o favoritismo no grupo B. Nesta quarta, a equipe fez 2 a 1 no Anderlecht, fora de casa. Lewandowski e Tolisso fizeram, enquanto Hanni descontou. Com a vitória, os alemães foram a 12 pontos, ainda em segundo da chave. Os belgas seguem zerados, com cinco derrotas.

Depois de um primeiro tempo sem bolas na rede, os alemães mostraram força logo no início do segundo set. Aos 5, em jogada de velocidade, Tolisso deixou Lewandowski livre, sem goleiro, para marcar o primeiro. O polonês não desperdiçou: 1 a 0.

Aos 17, porém, os belgas chegaram ao empate. Hanni aproveitou bola que sobrou na área e, de primeira, superou o goleiro Ulreich, fazendo o primeiro tento do clube na fase de grupos, após cinco jogos.

De qualquer forma, os bávaros voltaram a comandar o placar aos 31, quando Tolisso aproveitou cruzamento de Kimmich e cabeceou para as redes, recolocando o Bayern na frente. Depois disso, bastou administrar a vantagem e garantir o triunfo.

Na rodada final, o time de Jupp Heynckes recebe o Paris Saint-Germain, tentando se vingar da acachapante derrota por 3 a 0 na França, em jogo que custou o cargo ao técnico Carlo Ancelotti. Na Escócia, o Anderlecht encerra sua participação contra o Celtic. Os duelos serão no dia 5 de dezembro.

Confira os resultados desta quarta-feira na Liga dos Campeões:

Grupo A

CSKA 2 x 0 Benfica

Basel 1 x 0 Manchester United

Grupo B



Paris Saint-Germain 7 x 1 Celtic

Anderlecht 1 x 2 Bayern

Grupo C

Qarabag 0 x 4 Chelsea

Atlético de Madrid 2 x 0 Roma

Grupo D

Juventus 0 x 0 Barcelona

Sporting 3 x 1 Olympiacos