Mirassol bate Lanús e ganha primeiro jogo de sua história na Libertadores

Na primeira partida de sua história pela Copa Libertadores, o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do grupo G da competição. João Victor foi quem anotou o gol da equipe paulista no Estádio José Maria de Campos Maia.

Situação do grupo

Assim, o Mirassol soma três pontos no grupo G e termina a primeira rodada na segunda colocação da chave, empatado com a líder LDU. Já o Lanús é o terceiro colocado, zerado, assim como o Always Ready, lanterna do grupo.

📋 Resumo do jogo

🟡 MIRASSOL 1 x 0 LANÚS 🟤

🏆 Competição: Copa Libertadores

🏟️ Local: José Maria de Campos Maia

📅 Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ João Victor, aos 15' do 2ºT (Mirassol)

Como foi o jogo

Na primeira etapa, as equipes dividiram a posse de bola, mas o Mirassol foi quem teve mais chances. Aos 15 minutos, Reinaldo arriscou de longe e obrigou o goleiro Losada a trabalhar. Dois minutos depois, foi a vez de André Luis receber do lado esquerdo da área e bater de direita para mais uma defesa do argentino. Aos 32, o Lanús respondeu com um cabeceio de José Canale, mas que acertou o meio do gol para Walter ficar com a bola.

Logo aos quatro da segunda etapa, Neto Moura marcou pelos paulistas em jogada de escanteio, mas após revisão no VAR, foi definido que a bola saiu pela linha de fundo durante o cruzamento. Aos 15, o Mirassol enfim conseguiu abrir o marcador. Reinaldo cobrou escanteio na área e João Victor desviou de cabeça na primeira trave para anotar o primeiro gol da equipe na história da competição.

Aos 43 minutos, Fogaça arrancou em contra-ataque e bateu cruzado ao invadir a área, mas desperdiçou a chance de ampliar. Um minuto depois, Guidara atingiu o ombro de Negueba com o pé e acabou expulso, deixando o Lanús com um a menos.

Próximos jogos

Mirassol

Jogo: Mirassol x Bahia

Mirassol x Bahia Data e horário: 11 de fevereiro de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

11 de fevereiro de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: José Maria de Campos Maia

Lanús