Independiente Rivadavia-ARG x Fluminense pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Fluminense visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto válido pelo grupo C será realizado no Estádio Malvinas Argentinas, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense?

O jogo terá transmissão da GE TV, Globoplay e Disney+.

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Como chegam?

Na lanterna do grupo C, com um ponto conquistado, o Fluminense busca sua primeira vitória na competição. Durante os jogos de ida da fase de grupos, o clube carioca colecionou um empate e duas derrotas. O Independiente Rivadavia, por sua vez, venceu suas três partidas e é líder do grupo, com nove pontos somados.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Frytes e Renê; Hércules e Alisson; Canobbio, Savarino e Kevin Serna; Rodrigo Castillo.

Técnico: Luís Zubeldia

Ind. Rivadavia: Nícolas Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer e Gómez; Fernández, Bottari e Florentín; Sartori; Arce e Villa.

Técnico: Alfredo Berti.

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Ficha Técnica

Confronto: Independiente Rivadavia x Fluminense

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (4ª rodada)

Data e horário: Quarta, 06 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

Transmissão: GE TV, Globoplay e Disney+.