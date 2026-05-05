Independiente Rivadavia-ARG x Fluminense pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Fluminense visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto válido pelo grupo C será realizado no Estádio Malvinas Argentinas, a partir das 21h30 (de Brasília).
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— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 4, 2026
Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense?
O jogo terá transmissão da GE TV, Globoplay e Disney+.
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Como chegam?
Na lanterna do grupo C, com um ponto conquistado, o Fluminense busca sua primeira vitória na competição. Durante os jogos de ida da fase de grupos, o clube carioca colecionou um empate e duas derrotas. O Independiente Rivadavia, por sua vez, venceu suas três partidas e é líder do grupo, com nove pontos somados.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Frytes e Renê; Hércules e Alisson; Canobbio, Savarino e Kevin Serna; Rodrigo Castillo.
Técnico: Luís Zubeldia
Ind. Rivadavia: Nícolas Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer e Gómez; Fernández, Bottari e Florentín; Sartori; Arce e Villa.
Técnico: Alfredo Berti.
Arbitragem
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
VAR: Antonio García (URU)
Ficha Técnica
Confronto: Independiente Rivadavia x Fluminense
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (4ª rodada)
Data e horário: Quarta, 06 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
Transmissão: GE TV, Globoplay e Disney+.