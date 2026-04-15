Flamengo x Independiente Medellín-COL pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta, o Flamengo recebe o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo A será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

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Onde assistir Flamengo x Independiente Medellín?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Como chegam

O Flamengo chega para a partida após vencer o Cusco, fora de casa, em sua estreia na Libertadores. O clube carioca ocupa a segunda colocação do grupo A, com três pontos, um atrás do Estudiantes, que já jogou na rodada. Já o Independiente Medellín empatou com o Estudiantes de La Plata na primeira rodada e está em terceiro lugar, com apenas um ponto.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Lucas Paquetá; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortiz e Fabra; Serna, Mena e Perlaza; Francisco Chaverra, Fydriszewski e Montaño.

Técnico: Alejandro Restrepo

Arbitragem

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Antônio Garcia (URU)

Ficha Técnica

Confronto: Flamengo x Independiente Medellín

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (2ª Rodada)

Data e horário: Quinta, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN e Disney+