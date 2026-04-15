Flamengo x Independiente Medellín-COL pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta, o Flamengo recebe o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo A será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).
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— Flamengo (@Flamengo) April 14, 2026
Onde assistir Flamengo x Independiente Medellín?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
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Como chegam
O Flamengo chega para a partida após vencer o Cusco, fora de casa, em sua estreia na Libertadores. O clube carioca ocupa a segunda colocação do grupo A, com três pontos, um atrás do Estudiantes, que já jogou na rodada. Já o Independiente Medellín empatou com o Estudiantes de La Plata na primeira rodada e está em terceiro lugar, com apenas um ponto.
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Lucas Paquetá; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim
Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortiz e Fabra; Serna, Mena e Perlaza; Francisco Chaverra, Fydriszewski e Montaño.
Técnico: Alejandro Restrepo
Arbitragem
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
VAR: Antônio Garcia (URU)
Ficha Técnica
Confronto: Flamengo x Independiente Medellín
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (2ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: ESPN e Disney+