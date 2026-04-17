Análise: vitória no sufoco deixa o Palmeiras líder na Libertadores, mas falta de eficácia preocupa

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER na noite da última quinta-feira por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Murilo abriu o placar, Juan González empatou e Flaco López, de pênalti, garantiu o resultado no primeiro jogo da equipe de Abel Ferreira como mandante na competição.

Com o resultado, o Verdão chegou a quatro pontos e passou a liderar o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Mas o alívio pelo resultado não escondeu um problema que vem se repetindo: a falta de eficácia ofensiva, que deixou um jogo que poderia ter sido decidido no primeiro tempo em um duelo tenso até o apito final.

Jogando em casa, o Palmeiras se impôs desde os primeiros minutos. Com boas dinâmicas, jogou o adversário para trás e criou oportunidades para abrir o placar desde cedo. Contudo, a falta de eficácia já se mostrou um grande problema, e o Verdão só marcou o primeiro gol aos 26 minutos após cabeceio de Murilo.

Empate inesperado e vitória no sufoco

As chances desperdiçadas fizeram falta e um vacilo quase complicou os donos da casa. Juan González acertou um belo chute de fora da área após receber com liberdade e empatou o jogo no fim da etapa inicial. Com o jogo indefinido no segundo tempo, o Palmeiras lidou com riscos. A equipe até chegou a fazer o segundo com Flaco López, por volta dos 15 minutos, mas o atacante foi flagrado em posição de impedimento e teve um tento anulado.

A equipe alviverde conseguiu o segundo gol aos 34 minutos. Arthur teve a carga do adversário dentro da área e sofreu o pênalti. O árbitro não marcou em campo e precisou do auxílio do VAR para confirmar a infração. Flaco López foi para a bola e converteu a cobrança no lado direito do goleiro Enríquez.

Nos minutos finais, Carlos Miguel foi o herói ao salvar um cabeceio à queima-roupa. A vitória no sufoco mostra a resiliência da equipe, mas liga o alerta para a sequência da temporada, e o clube deve se manter atento para não ser punido pela bola.

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