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Flamengo x Cusco-PER pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 20:00

Garantido nas oitavas de final, o Flamengo recebe o Cusco nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do Frupo A será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Cusco?

TV: ESPN
Streaming: Disney+

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Como chegam as equipes?

O Flamengo é líder do Grupo A, com 13 pontos, e já está classificado para as oitavas de final. O Cusco, por sua vez, amarga a lanterna, com apenas um ponto conquistado, e está eliminado da competição continental.

O primeiro confronto entre os clubes nesta edição de Libertadores terminou em 2 a 0 para o clube carioca.

Prováveis escalações

🔴⚫Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saul e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim

🟡⚫Cusco

Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolívar; Valenzuela, Diego Soto e Lucas Colitto; Iván Colman, Manzaneda e Juan Manuel Tévez.
Técnico: Alejandro Orfila

Arbitragem

  • Árbitro: José Javier Burgos (URU)
  • Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
  • VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Ficha Técnica
🔴⚫Flamengo x Cusco🟡⚫

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: ESPN e Disney+

Próximas partidas

Flamengo

Jogo: Flamengo x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Cusco

Jogo: ADT x Cusco
Competição: Campeonato Peruano - 17ª rodada
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
Local: Estádio Unión Tarma, em Tarma (PER)

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