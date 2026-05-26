Corinthians x Platense pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

O Corinthians recebe o Platense nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Onde assistir ao vivo?
- TV: TV Globo (rede aberta) e ESPN (televisão fechada)
- Streaming: Disney+ e Paramount+
- Tempo real: Gazeta Esportiva
Como chega o Corinthians?
O Corinthians chega para a última rodada da Libertadores já classificado às oitavas de final e garantido na liderança do Grupo E. O Timão assegurou a vaga antecipadamente ainda na quarta rodada e segue invicto na competição continental, com quatro vitórias e um empate, somando 11 pontos.
Apesar da classificação tranquila, a equipe comandada por Fernando Diniz ainda mira uma campanha melhor na classificação geral do torneio. Para isso, o clube paulista precisa vencer o Platense e torcer por tropeços de equipes que possuem pontuação superior.
O Corinthians vem embalado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque recente fica para Zakaria Labyad, autor do gol da vitória diante dos mineiros.
O #PróximoJogoDoTimão será em casa, pela última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! ⚽
🗓️ 27/05 (quarta-feira)
🆚 Platense (🇦🇷)
🏆 CONMEBOL Libertadores (6ª rodada - fase de grupos)
⏰ 21h30 (horário de Brasília)
🏟️ Neo Química Arena
📺 Globo, GE TV e Paramount+… pic.twitter.com/9dVAxRHv7a
— Corinthians (@Corinthians) May 26, 2026
Como chega o Platense?
O Platense, por sua vez, ainda luta pela classificação às oitavas de final da Libertadores. A equipe argentina ocupa a segunda colocação do Grupo E, com sete pontos, apenas dois à frente do Santa Fe-COL, que encara o eliminado Peñarol na rodada decisiva.
Dessa forma, os argentinos precisam ao menos pontuar em São Paulo para depender apenas de si. Em caso de derrota, o Platense terá que torcer por um tropeço do Santa Fe no Uruguai.
Na última rodada da Libertadores, o time argentino perdeu para o Independiente Santa Fe por 2 a 1, fora de casa. Já pelo Campeonato Argentino, a equipe também vive momento irregular e acumula oscilações recentes.
Histórico do confronto
Corinthians e Platense se enfrentaram apenas uma vez na história. No duelo do primeiro turno da atual edição da Libertadores, o Timão venceu os argentinos por 3 a 1, fora de casa. Será também o primeiro encontro entre as equipes na Neo Química Arena.
Estatísticas
Corinthians na temporada
- Jogos: 35
- Vitórias: 15
- Empates: 10
- Derrotas: 9
- Gols marcados: 38
- Gols sofridos: 29
- Artilheiro: Yuri Alberto, com seis gols marcados
Platense na temporada
- Jogos: 23
- Vitórias: 6
- Empates: 9
- Derrotas: 8
- Artilheiro: Augusto Lotti, com três gols marcados
Prováveis escalações
O técnico Fernando Diniz deve promover algumas mudanças na equipe titular do Corinthians. Memphis Depay pode retornar entre os 11 iniciais após voltar a atuar no último final de semana.
Provável escalação do Corinthians
Técnico: Fernando Diniz
Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Memphis)
Provável escalação do Platense
Técnico: Walter Zunino
Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina.
Arbitragem de Corinthians x Platense
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)
- VAR: Reyes Soto (VEN)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximos jogos
Corinthians
Jogo: Corinthians x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data e horário: 30/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Platense
Jogo: Platense x Estudiantes
Competição: Campeonato Argentino
Data e horário: a definir
Local: Ciudad de Vicente López, na Argentina
📋 Ficha técnica
⚫⚪ CORINTHIANS x PLATENSE ⚪🔴
🏆 Competição: Copa Libertadores (6ª rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)