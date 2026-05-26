Apostas

Corinthians x Platense pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/05/2026 às 20:00

O Corinthians recebe o Platense nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Onde assistir ao vivo?

  • TV: TV Globo (rede aberta) e ESPN (televisão fechada)
  • Streaming: Disney+ e Paramount+
  • Tempo real: Gazeta Esportiva

Como chega o Corinthians?

O Corinthians chega para a última rodada da Libertadores já classificado às oitavas de final e garantido na liderança do Grupo E. O Timão assegurou a vaga antecipadamente ainda na quarta rodada e segue invicto na competição continental, com quatro vitórias e um empate, somando 11 pontos.

Apesar da classificação tranquila, a equipe comandada por Fernando Diniz ainda mira uma campanha melhor na classificação geral do torneio. Para isso, o clube paulista precisa vencer o Platense e torcer por tropeços de equipes que possuem pontuação superior.

O Corinthians vem embalado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque recente fica para Zakaria Labyad, autor do gol da vitória diante dos mineiros.

Como chega o Platense?

O Platense, por sua vez, ainda luta pela classificação às oitavas de final da Libertadores. A equipe argentina ocupa a segunda colocação do Grupo E, com sete pontos, apenas dois à frente do Santa Fe-COL, que encara o eliminado Peñarol na rodada decisiva.

Dessa forma, os argentinos precisam ao menos pontuar em São Paulo para depender apenas de si. Em caso de derrota, o Platense terá que torcer por um tropeço do Santa Fe no Uruguai.

Na última rodada da Libertadores, o time argentino perdeu para o Independiente Santa Fe por 2 a 1, fora de casa. Já pelo Campeonato Argentino, a equipe também vive momento irregular e acumula oscilações recentes.

Histórico do confronto

Corinthians e Platense se enfrentaram apenas uma vez na história. No duelo do primeiro turno da atual edição da Libertadores, o Timão venceu os argentinos por 3 a 1, fora de casa. Será também o primeiro encontro entre as equipes na Neo Química Arena.

Estatísticas

Corinthians na temporada

  • Jogos: 35
  • Vitórias: 15
  • Empates: 10
  • Derrotas: 9
  • Gols marcados: 38
  • Gols sofridos: 29
  • Artilheiro: Yuri Alberto, com seis gols marcados

Platense na temporada

  • Jogos: 23
  • Vitórias: 6
  • Empates: 9
  • Derrotas: 8
  • Artilheiro: Augusto Lotti, com três gols marcados

Prováveis escalações

O técnico Fernando Diniz deve promover algumas mudanças na equipe titular do Corinthians. Memphis Depay pode retornar entre os 11 iniciais após voltar a atuar no último final de semana.

Provável escalação do Corinthians

Técnico: Fernando Diniz
Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Memphis)

Provável escalação do Platense

Técnico: Walter Zunino
Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina.

Arbitragem de Corinthians x Platense

  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
  • Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)
  • VAR: Reyes Soto (VEN)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximos jogos

Corinthians
Jogo: Corinthians x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data e horário: 30/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Platense
Jogo: Platense x Estudiantes
Competição: Campeonato Argentino
Data e horário: a definir
Local: Ciudad de Vicente López, na Argentina

📋 Ficha técnica

⚫⚪ CORINTHIANS x PLATENSE ⚪🔴

🏆 Competição: Copa Libertadores (6ª rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)

Conteúdo Patrocinado