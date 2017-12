Felipe Melo sobre a Liberta: “O próprio Palmeiras é seu adversário”

O volante Felipe Melo foi um dos principais personagens da última edição da Copa Libertadores. O jogador se envolveu em confusão com jogadores do Peñarol, foi punido, e não esteve em campo na eliminação do Palmeiras, para o Barcelona, do Equador. Em 2018, o time paulista irá disputar novamente o torneio internacional, e o volante palmeirense acredita que apenas o próprio clube pode “atrapalhar” na caminhada pelo título da Liberta.

Quando questionado sobre quais times poderiam atrapalhar o Palmeiras na competição, o volante foi ‘curto e grosso’: “O Palmeiras”, disse Felipe Melo, em entrevista ao canal FoxSports. “Nunca prometi títulos, prometi sempre muita entrega. Isso, consequentemente, faz com que a gente brigue por coisas importantes. Mas temos que respeitar os outros clubes, que são gigantes assim como o Palmeiras. Sempre prometo entrega”, completou.

Na noite da última quarta-feira, em evento realizado pela Conmebol no Paraguai, foram sorteados os grupos da Copa Libertadores de 2018. O Palmeiras caiu no Grupo 8, e enfrentará o cabeça de chave Boca Juniors, além de Alianza Lima e uma equipe que saíra da primeira fase da Libertadores, que inicia já em janeiro do próximo ano.

“Tenho aprendido a me comportar dentro de campo. Vamos pegar juiz caseiro, ou não. Libertadores, infelizmente, é isso aí. Clubes brasileiros passar por situações complicadas dentro da competição. Mas até nesses casos os times brasileiros têm se saído bem. Nossa ideia é continuar melhorante, tanto no comportamento, quanto dentro de campo”, avaliou Felipe Melo, que disse acreditar que os times brasileiros são prejudicados na Libertadores.

Além da confusão que se envolveu contra o Peñarol, Felipe Melo colecionou outras polêmicas em 2017. O volante do Verdão foi afastado pelo técnico Cuca, ficando dez jogos fora no Campeonato Brasileiro. No clássico contra o Corinthians, o jogador foi pivô de uma confusão que também envolveu o corintiano Clayson, no corredor que leva aos vestiários da Arena, em Itaquera.

Apesar de uma temporada de altos e baixos, Felipe Melo possui o apoio da diretoria para seguir sua caminhada no Palmeiras. Em 2018, o clube paulista terá Roger Machado no comando da equipe, e o volante palmeirense elogiou o novo treinador.

“A vinda do Roger foi estudada (pela direção). Sou fã de um treinador como esse, assim como era fã do Valentim, que fez um ótimo trabalho. Tive uma conversa com o Roger e ele deixou clado tudo que queria. Nossa esperança foi renovada. Espero que seja um ano mágico para nós”, comentou Felipe Melo.