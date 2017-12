Galiotte avisa o Boca Juniors: “Será duro para eles também”

“O Boca é um adversário duro, mas para eles também será duro”. A fala do presidente Mauricio Galiotte ao Fox Sports resume bem o pensamento do Palmeiras sobre o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, em que o Verdão enfrentará os xeneize, além de Allianza Lima e um adversário ainda indefinido.

“Acho que não tem tranquilidade, todos os jogos são difícieis. Todos os grupos são muito difíceis. Vamos jogar com o Boca, um clássico do futebol sul-americano. Sempre bom disputar um clássico, se preparar para enfrentar grandes adversários. A Libertadores é isso, são grandes jogos, grandes adversários e precisamos nos preparar”, completou.

Internamente, a avaliação da diretoria alviverde é de que a pressão colocada pelo próprio clube sobre os atletas foi prejudicial ao desempenho do Palestra na Libertadores deste ano. A equipe chegou a produzir uma camisa especial que levava os dizeres “Obsessão”, em referência à música cantada pela torcida, que trata da obstinação pela conquista da América. Posteriormente, Alexandre Mattos chegou a pedir aos atletas para que não usassem o termo em suas entrevistas.

Em jejum na Copa Libertadores desde 1999, ano em que conquistou seu único título, o Palmeiras fracassou nas duas últimas edições do torneio. Em 2016, o time alviverde caiu logo na primeira fase e, em 2017, acabou eliminado pelo Barcelona de Guaiaquil nas oitavas de final.

“As duas últimas Libertadores o Palmeiras não foi bem. Saíamos na fase de grupos e depois saíamos logo no jogo seguinte, fase oitavas de final, muito rápido. Temos que trabalhar para cada vez chegar mais próximos do título. Lembrando que nós disputaremos quatro campeonatos, todos eles com o objetivo de vencer, não apenas a Libertadores”, disse o mandatário.

No Pote 2, o Palmeiras só poderia enfrentar os xeneizes, River Plate, Peñarol-URU ou Atlético Nacional-COL, já que, pelo regulamento, equipes de mesmo país não se enfrentam na fase de grupos – exceção feita aos times classificados via pré-Libertadores.

No caso alviverde, vice brasileiro de 2017 e que tem como adversários certos o Boca Juniors e o Allianza Lima-PER, resta ainda a definição de um último integrante na chave. Esta equipe será o Ganhador 4, que sairá do duelo C4 x C5. Assim será o vencedor de Carabobo-VEN x Guaraní-PAR, e (Montevideo Wanderers ou Olimpia) x Junior Barranquilla-COL.