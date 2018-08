Ex-goleiro do São Paulo, Rojas espera um jogo difícil entre Colo-Colo e Corinthians

A expectativa para o confronto desta quarta-feira entre Corinthians e Colo-Colo é enorme para ambos os lados. Para os chilenos, então, a classificação pode significar o fim de um jejum de mais de 20 anos: desde 1997, o time não chega às quartas de final da Libertadores. Apesar da vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, o ex-goleiro do São Paulo e torcedor do Colo-Colo, Roberto Rojas, espera um duelo bastante difícil na Arena Corinthians.

“Partida de mata-mata é diferente em cada jogo. São duas equipes que não têm as melhores condições futebolísticas que gostariam, com altos e baixos na competição. Então vai ser muito parelho. Mas vai ser muito difícil. O que espero amanhã, como torcedor do Colo Colo, é que possamos ter um bom resultado. Espero que seja um bom jogo de futebol”, disse em entrevista à TV Gazeta.

O arqueiro, inclusive, vê o Timão como um bom exemplo de recuperação dentro da competição: “Assim como o Corinthians há alguns anos esperava resultados na Taça Libertadores, que não tinha conseguido nunca em sua história, o Colo Colo também quer recuperar sua história na competição. E para isso, tem que enfrentar grandes times como o Corinthians”, completou.

A rola bola nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) na Arena Corinthians. O Corinthians precisa de pelo menos dois gols para avançar no tempo normal. Em caso de um novo placar mínimo, a partida será decida nas penalidades máximas, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga aos chilenos.