Técnico do Colo-Colo exalta duelo com Timão: “O mais importante nos últimos 20 anos”

Na noite desta quarta-feira, Corinthians e Colo-Colo jogam a vida na Copa Libertadores. Os chilenos saem em vantagem, depois de terem vencido o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0. E para eles, o duelo tem um significado muito especial: são 21 anos desde que o clube não chega a esta fase da competição e por isso, segundo seu treinador, Hector Tapia, a responsabilidade e a expectativa são muito grandes.

“Temos uma grande tarefa pela frente. Desde 1997 que não chegamos aqui. É a partida mais importante do clube nos últimos 20 anos. É importante para o país, somos os únicos representantes em nível internacional. Então é uma grande responsabilidade. A gente sabe o quão importante é isso para o clube. Vamos fazer o nosso jogo, jogar um bom futebol. Sabemos da importância do Corinthians no Brasil. Mas esperamos fazer história aqui em São Paulo”, destacou o treinador em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A equipe vem ainda embalada pela vitória no clássico nacional contra a Universidad de Chile por 1 a 0 no último fim de semana. Para o treinador, esse foi o primeiro passo para chegar preparado para o duelo com o Corinthians. “Ganhar o clássico no Chile te dá muita moral para acreditar no que estamos fazendo. No fim de semana o Colo-Colo fez um jogo em que dominou todos os aspectos e esperamos repetir isso na quarta-feira”, avaliou.

Tapia, que teve passagem pelo Cruzeiro como jogador, frisou que a vantagem é mínima, porém estão confiantes pelo futebol que vêm demonstrando dentro de campo. “Quando se enfrenta esse tipo de compromisso, que causa muita expectativa, pode acontecer qualquer coisa. Sei apenas o que temos que fazer em campo, e é o que o Colo-Colo vem fazendo, o que mostrou no último compromisso. Sabe criar bastante chances de gol, com bastante volume de jogo e também com uma solidez defensiva, que é um trabalho de todos, da equipe toda. Então, fizemos um bom jogo contra o Corinthians em Santiago e pretendemos fazer o mesmo aqui”, pontuou.

A bola rola nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians. Para reverter o resultado e avançar no tempo normal, o Timão precisa abrir uma diferença de no mínimo dois gols. Mais um placar de 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga aos visitantes.