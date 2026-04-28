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Estudiantes-ARG x Flamengo pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo A será realizado no Estádio Ciudad de La Plata, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Estudiantes x Flamengo?

O jogo terá transmissão da TV Globo, Globoplay, Ge TV e Paramount+.

Como chegam?

Após vencer Cusco e Independiente Medellín, o Flamengo é líder do grupo A, com seis pontos. Já o Estudiantes está na segunda colocação com uma vitória e um empate, somando quatro pontos.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Ewertton Araújo; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim

Estudiantes: Muslera; Meza, González Pires, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Piovi; Tiago Palacios, Farias e Cetré; Carrillo.
Técnico: Alexander Medina

Arbitragem

Piero Maza Gomez (CHI) será o árbitro da partida.

Ficha Técnica

Confronto: Estudiantes x Flamengo
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (3ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 28 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata (ARG)
Transmissão: TV Globo, Globoplay, Ge TV e Paramount+

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