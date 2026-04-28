Estudiantes-ARG x Flamengo pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo A será realizado no Estádio Ciudad de La Plata, a partir das 21h30 (de Brasília).
Preparação iniciada para mais uma partida de Copa @libertadoresbr 💪#treino pic.twitter.com/vTpOV5movj
— Flamengo (@Flamengo) April 27, 2026
Onde assistir Estudiantes x Flamengo?
O jogo terá transmissão da TV Globo, Globoplay, Ge TV e Paramount+.
Como chegam?
Após vencer Cusco e Independiente Medellín, o Flamengo é líder do grupo A, com seis pontos. Já o Estudiantes está na segunda colocação com uma vitória e um empate, somando quatro pontos.
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Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Ewertton Araújo; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim
Estudiantes: Muslera; Meza, González Pires, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Piovi; Tiago Palacios, Farias e Cetré; Carrillo.
Técnico: Alexander Medina
Arbitragem
Piero Maza Gomez (CHI) será o árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: Estudiantes x Flamengo
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (3ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 28 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata (ARG)
Transmissão: TV Globo, Globoplay, Ge TV e Paramount+