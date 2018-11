Cidade de São Paulo se oferece para receber a final da Libertadores

Após Gênova, na Itália, e Belo Horizonte se oferecerem para receber a final da Copa Libertadores, São Paulo foi mais uma cidade a demonstrar o desejo de sediar o segundo confronto entre River Plate e Boca Juniors, retirado da Argentina por conta da confusão ocorrida no último sábado.

João Farias, secretário de Esportes e Lazer de São Paulo, direcionou um comunicado a Walter Feldman, secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol, em que coloca a capital paulista à disposição para sediar a partida decisiva entre os clubes argentinos. O local específico, entretanto, não foi divulgado. A nota foi divulgada pelo site UOL.

O adiamento do duelo entre os rivais argentinos no Monumental, marcado para o último sábado, foi adiado por conta de um ataque dos torcedores do River ao ônibus do Boca Juniors. Atingido por estilhaços de vidros, o capitão xeneize Pablo Pérez sofreu ferimentos no braço esquerdo e nos olhos, precisando ser encaminhado ao hospital.

Já atletas como Carlos Tevez, Ramón Ábila, Darío Benedetto e Nahitan Nández sofreram com os efeitos do gás lacrimogêneo. Os jogadores, assim como dirigentes e comissão técnica do Boca, relutaram em entrar em campo. Desse modo, o clube decidiu por pedir a suspensão da partida.

Diante desse cenário, a Conmebol, nesta terça-feira, emitiu um comunicado definindo o final de semana dos dias 8 ou 9 de dezembro como data do clássico, que não será disputado em solo argentino. A entidade máxima do futebol sul-americano também disse que arcará com os custos das delegações com a viagem.

Confira o comunicado assinado por João Farias, secretário de Esportes e Lazer de São Paulo:

Prezado Sr. Walter Feldman

Viemos por meio deste colocar a cidade de São Paulo à disposição para sediar a final da Copa Libertadores da América.

Como é de conhecimento de V. Sa., São Paulo conta com a necessária infraestrutura de esportes e de turismo para a realização de grandes eventos esportivos, garantindo tanto o bom andamento da competição quanto a segurança dos atletas, comissão técnica e torcedores. Para a cidade seria uma honra inestimável poder contar e colaborar com tão importante evento esportivo.

Atenciosamente

João Farias

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Prefeitura do Município de São Paulo