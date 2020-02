Alavés e Eibar fazem confronto direto no Campeonato Espanhol

Um jogo abre nesta sexta-feira a 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O Alavés recebe o Eibar em um confronto direto no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria. As duas equipes fazem campanhas bem irregulares e não empolgam seus torcedores.

Alavés e Eibar estão com 24 pontos, porém, aparecem flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. A área da degola no Campeonato Espanhol é aberta pelo Mallorca, que tem 18 pontos. Portanto, quem tropeçar nesta sexta-feira pode ter dificuldades na sequência de La Liga.

Atualmente, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 49 pontos conquistados, três a mais que o Barcelona, seu perseguidor mais direto.

Confira todos os confrontos programados para este fim de semana pelo Campeonato Espanhol, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

17h Alavés x Eibar

Sábado

9h Levante x Leganés

12h Getafe x Valencia

14h30 Valladolid x Villarreal

17h Atlético de Madrid x Granada

Domingo

8h Espanyol x Mallorca

10h Real Sociedad x Athletic Bilbao

12h Osasuna x Real Madrid

14h30 Celta x Sevilla

17h Betis x Barcelona