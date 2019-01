Baile! Gabriel Jesus faz 4, City goleia por 9 a 0 e encaminha vaga na final

9 a 0. Com esse placar expressivo, o Manchester City colocou os dois pés na final da Copa da Liga Inglesa e praticamente garantiu vaga na decisão do torneio. Nesta quarta-feira, os Citizens enfrentaram o Burton Albion, da terceira divisão, em partida válida pelas semifinais da disputa internacional e contaram com quatro gols do brasileiro Gabriel Jesus para fazer o marcador histórico.

Sem dificuldades, os comandados de Pep Guardiola completaram o passeio no Etihad Stadium com tentos de De Bruyne, Zinchenko, Phil Foden, Kyle Walker e Mahrez.

Agora, a equipe de Manchester disputará a segunda partida da eliminatória somente para cumprir tabela e formalizar a vaga na final. O embate seguinte contra o Burton Albion acontecerá no dia 23 de janeiro, uma quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília).

O vencedor agregado do duelo enfrentará ou Tottenham, ou Chelsea na grande decisão da Copa da Liga Inglesa. Na última terça-feira, os Spurs desbancaram os Blues por 1 a 0 e ficaram com vantagem na semifinal.

O jogo – Se existia algum pensamento de que o City sofreria para passar do Burton Albion, a equipe de Pep Guardiola fez questão de sanar essa dúvida logo aos cinco minutos de partida. No lance, David Silva recebe passe no meio de campo e, surpreendentemente, o belga De Bruyne subiu de cabeça e completou para o gol.

Aos 30, o brasileiro Gabriel Jesus aumentou o marcador em favor dos Citizens. Sané rolou para o meio e fez a infiltração para a área, recebendo a bola de volta. O alemão dividiu a bola com o arqueiro Collins e ela sobrou livre para o atacante, que cabeceou direto para o fundo das redes.

Conhecido por realizar muitas funções táticas em campo, Jesus também não deixou de mostrar seu faro de artilheiro. Pouco depois, o centroavante recebeu assistência de David Silva, fez a finta dentro da pequena área e chutou cruzado. A bola bateu na trave antes de entrar para o gol: 3 a 0 para o City.

Ainda no primeiro tempo, a equipe de Guardiola garantiu a goleada no confronto. Sané fez a jogada e tocou para Zinchenko, que enfiou uma bomba curva e encobriu Collins, anotando um golaço no Etihad Stadium.

Na etapa final, o camisa 33 marcou o seu terceiro tento na partida. Mahrez carregou a bola pela direita e fez a triangulação com David Silva. O ponta fez o cruzamento na medida para Gabriel, que só teve o trabalho de testar fundo e fazer o 5 a 0 dos Citizens.

Aos 18 do segundo período, o brasileiro quase fez seu quarto gol no duelo. Após receber passe dentro da área, Jesus chutou cruzado e Collins fez grande defesa. No rebote e no bate-rebate, a bola sobrou para Phil Foden só completar para o fundo das redes.

A noite mágica do centroavante nacional teve novo episódio pouco depois. O alemão Sané recebeu pela esquerda e fez cruzamento na medida para o camisa 33: 7 a 0 para o City.

O passeio dos Citizens não parou por aí. Aos 25 minutos, Mahrez arrancou pela esquerda e lançou o lateral Walker de primeira na grande área. O inglês deu só um “tapa” na bola para desbancar Collins e fazer o oitavo tento do time de Manchester no confronto.

Impiedoso, o time de Guardiola ainda encontrou tempo para fazer mais um. Bernado Silva cruzou para a área e encontrou Mahrez, que tentou a finalização duas vezes antes de conseguir fazer o 9 a 0 para os donos da casa.