Neymar deseja voltar ao Barcelona, crava jornal espanhol

O desejo de Neymar é retornar ao Barcelona, de acordo com o jornal As, da Espanha. O camisa 10 da Seleção Brasileira teria contatos constantes com o clube catalão e gostaria de jogar na sua primeira equipe na Europa, no entanto ele sabe que não pode entrar em confronto com o Paris Saint-Germain.

O jogador de 26 anos sabe que, se entrar em confronto com o time parisiense, irá piorar a sua situação, já que isso aconteceu com outros atletas que optaram por tomar esse caminho no passado.

Na França desde o meio de 2017, Neymar tem um contrato que não prevê uma cláusula de saída na próxima temporada. No entanto, o preço para ele ser vendido sem ter que precisar negociar com o PSG em 2020 é de 160 milhões de euros (R$ 710 milhões). Um dos fatores que podem ajudar o atleta brasileiro é o fair play financeiro, que está fazendo o time francês ser investigado pela Uefa.

O Paris Saint-Germain desembolsou cerca de 220 milhões de euros (quase um bilhão de reais) para tirar Neymar do Barcelona e torná-lo o astro de sua equipe. Em uma temporada e meia, ele balançou as redes 44 vezes em 49 jogos e conquistou o Campeonato Europeu.