Com show de brasileiros, Valencia vence Sevilla e se vê mais perto da Champions

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Valencia no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 12h15 (de Brasília) e perdeu por 2 a 0. Os gols da partida foram feitos pelo brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, aos 24 do primeiro tempo e aos 22 do segundo. Mesmo pressionando, os donos da casa não conseguiram reverter o placar. A partida também contou com boa atuação do goleiro Neto, que não cedeu às investidas do time da casa.

O duelo marcou a disputa direta entre as duas equipes por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O Valencia, agora com 56 pontos, se distanciou ainda mais do seu perseguidor mais próximo, o Sevilla, que estacionou nos 45 e vê cada vez mais longe a oportunidade de disputar a competição na temporada 2018-19.

Na próxima rodada, o Valencia recebe o Alavés, enquanto o Sevilla vai até o Estádio de Butarque enfrentar o Leganés. Antes, no entanto, o time comandado por Montella disputa a partida de volta contra o Manchester United pelas oitavas da Champions, no Old Trafford, no dia 13 de março.

O jogo

A partida iniciou intensa, com bastante pressão do Sevilla, que deteve maior posse de bola durante todo o primeiro tempo. Por outro lado, o Valencia explorava mais os contra-ataques e trabalhava nos erros do adversário, principalmente nas saídas de bola. Nesta dinâmica, muitas faltas foram cometidas por ambas as equipes no começo, deixando a partida um pouco truncada.

Aos 17 minutos, boa oportunidade para os visitantes, que chegaram pela esquerda, em cruzamento estranho para Zaza, mas o goleiro Rico saiu e conseguiu tirar a bola. A resposta veio aos 21 minutos, com chute forte de Nolito, que parou nas mãos do brasileiro Neto. Logo em seguida, boa chance do Sevilla em jogada pela esquerda com Muriel, mas o zagueiro tirou na linha e impediu a abertura do placar.

Aos 24, Kondogbia inverteu o jogo e lançou para Rodrigo Moreno na direita, que deixou o zagueiro para trás e abriu o placar para o Valencia. Quatro minutos depois, boa jogada do Sevilla pela esquerda com Nolito, mas, na finalização, Neto ficou com a bola. O arqueiro salvou mais uma vez aos 31, após chute de Pablo Sarabia. Aos 41, chute na trave de Muriel, que quase deixou tudo igual, dando o tom da partida: o Sevilla pressionando até o fim da primeira etapa, explorando bastante os lados e cruzamentos para a pequena área.

O saldo da primeira etapa foi de um gol para o Valencia e três cartões amarelos, todos para os donos da casa: Escudero (35 minutos), Muriel e Mercado (40 minutos).

Na volta para o segundo tempo, Neto continuou trabalhando. Logo aos 2 minutos, precisou espalmar o forte chute de Banega e viu, logo em seguida, a pancada de Franco Vásquez passar pela direita do seu gol. Aos 7, em cobrança de falta de Lenglet, mais uma defesa do brasileiro, que fez uma ótima partida pelo Valencia.

A primeira oportunidade dos visitantes na segunda etapa apareceu aos 10 minutos, com Rodrigo Moreno, mas Rico também mostrou trabalho e fez bela defesa, mandando para escanteio. Minutos depois, o arqueiro espanhol precisou se esticar para alcançar novamente chute do atacante. Pressão do Valencia, que levou Montella a tirar Durán e Sarabia e colocar Joaquín Correa e Yedder.

Aos 22, ótimo passe pelo meio de Kondogbia para Moreno, que não perdoou Rico e mandou para o fundo da rede, ampliando o placar. Dois gols com os mesmos dois jogadores. O Sevilla ficou mais apático em campo e, mesmo pressionando, não conseguiu criar oportunidades para reverter a situação. A única chance mais clara foi aos 42 minutos, em falta cobrada para fora.

Além das citadas, outras substituições foram realizadas durante a partida. Saíram Simone Zaza, Kondogbia e Gayà para as entradas de Carlos Soler, Ferran Torres e Lato, no Valencia; Muriel deu lugar para Ramírez, no Sevilla. Dono das duas assistências, Kondogbia levou cartão amarelo aos 15 minutos, Correa aos 37 e Garay no final da partida.