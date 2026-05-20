Uefa anuncia novo formato para Liga das Nações e Eliminatórias europeias

A Liga das Nações e as Eliminatórias para a Eurocopa e a Copa do Mundo serão disputadas a partir de 2028 com novos formatos, similares ao da atual Liga dos Campeões, anunciou a Uefa nesta quarta-feira (20).

Criada em 2018 e disputada ao longo de dois anos, a Liga das Nações passará das atuais quatro divisões para três ligas com 18 seleções cada, anunciou o comitê executivo da entidade, reunido em Istambul, acrescentando que ainda precisa "aperfeiçoar" sua proposta antes da aprovação definitiva em setembro.

Na fase de grupos, a única que será modificada, cada liga será composta por três grupos de seis equipes, que enfrentarão quatro adversários em jogo único e um quinto oponente em confrontos de ida e volta, totalizando seis partidas: "em casa ou fora contra equipes de outros potes, e em casa e fora contra rivais do mesmo pote".

"As quartas de final, a fase final semifinal e os playoffs de acesso/rebaixamento completarão o formato sem alterações", explicou a Uefa.

Por outro lado, as Eliminatórias para a Copa do Mundo e para a Eurocopa também "adotarão uma estrutura dividida em categorias" ligadas à Liga das Nações: a Liga 1 reunirá as 36 equipes das Ligas A e B da Liga das Nações, e a Liga 2 as 18 equipes restantes - ou 19 no caso da reintegração da Rússia, excluída desde 2022.

A Liga 1 será composta por três grupos de 12 equipes, sorteadas a partir de três potes, e cada equipe enfrentará seis adversários diferentes, "dois por pote", seguindo o mesmo modelo das competições europeias de clubes.

A Liga 2 será organizada como a Liga C da Liga das Nações, com três grupos de seis (ou um de sete).

Para irem à Eurocopa e à Copa do Mundo, "as equipes mais bem colocadas de cada grupo da Liga 1 se classificam diretamente", e as vagas restantes serão decididas por meio de playoffs, que também terão acesso pela Liga 2.

"Os novos formatos irão melhorar o equilíbrio competitivo, reduzir o número de jogos sem importância, oferecer uma competição mais atrativa e dinâmica para os torcedores, garantindo ao mesmo tempo uma oportunidade justa de classificação para todas as equipas, sem adicionar datas extras ao calendário internacional", prometeu Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, em comunicado.

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*AFP