Suíça inicia caminhada na repescagem de olho na Copa de 2018

A repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, começam nesta quinta-feira com a realização de duas partidas, ambas às 17h45 (de Brasília). A Suíça visita a Irlanda do Norte no Estádio Windson Park, em Belfast, capital irlandesa. Os suíços ficaram na segunda colocação da chave vencida por Portugal, mas lideraram até a rodada final.

A tarefa dos suíços não vai ser fácil, pois os norte-irlandeses fizeram uma campanha surpreendente na fase de grupos, ficando atrás apenas da Alemanha em sua chave. O time desbancou alguns favoritos que terão que assistir ao torneio pela televisão, como a República Tcheca e a Noruega.

“A Irlanda do Norte não vai a uma Copa do Mundo desde oitenta e seis e isso para ela é muito importante. Portanto, temos a real dimensão do que vamos enfrentar e precisamos viver um grande momento em campo se quisermos a classificação. Temos que jogar como se fosse a decisão que de fato é”, analisou Vladimir Petkovic, treinador da Suíça.

No outro jogo da rodada, a Croácia recebe a Grécia no Estádio Maksimir, em Zagreb. Os croatas, que chegaram a ficar com a quarta posição na Copa do Mundo de 1998, ficaram em segundo lugar no grupo que acabou com a classificação surpreendente da Islândia. Já os gregos, campeões da Eurocopa de 2004, terminaram na segunda posição na chave vencida com folga pela Bélgica.

“Acredito em um confronto muito equilibrado e por isso mesmo precisamos fazer um jogo perfeito em casa, sem permitir que a Grécia consiga levar perigo. É importante a conquista de um resultado que nos coloque em situação tranquila para a partida de volta, pois sabemos que os gregos são ainda mais fortes atuando na condição de anfitriões”, disse Zlatko Dalic, treinador da Croácia.

Os confrontos de volta desses dois duelos acontecem no domingo. Nesta sexta-feira jogam Suécia e Itália e a rodada de ida será fechada no sábado, com o choque entre Dinamarca e Irlanda. Os choques, disputados no mata-mata, levam em consideração os gols anotados como visitante. Até aqui se classificaram para a Copa do Mundo pela Europa, além da anfitriã Rússia, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Islândia, Poloônia e Sérvia.