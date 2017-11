Itália empata e fica de fora da Copa pela primeira vez em 60 anos

Desde 1958, a seleção da Itália não ficava de fora da disputa de uma Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, a Azzurra só empatou com a Suécia pelo placar de 0 a 0 e, por ter perdido pelo marcador mínimo na partida de ida das repescagens europeias para o Mundial da Rússia, se viu sem vaga para o principal torneio de futebol do mundo depois de 60 anos.

Graças ao placar do primeiro confronto, os comandados de Giampiero Ventura precisavam devolver o placar para levar a repescagem à prorrogação e, caso vencessem por dois ou mais gols de diferença, garantiriam vaga direta para a Copa.

Essa é apenas a terceira vez que os italianos ficam de fora do torneio. Com o brasileiro Jorginho em campo, o resultado adverso da Itália fez com que o goleiro ídolo da seleção, Gianluigi Buffon, não chegasse ao seu sexto Mundial e se despedisse da Squadra Azzurra ao final da partida.

Pelo lado da Suécia, a equipe nórdica, que não chegava à disputa de um Mundial desde 2006, carimbou seu passaporte para a Rússia sem seu principal jogador: Zlatan Ibrahimovic, com uma lesão no joelho e aposentado da seleção desde a Eurocopa de 2016, não esteve em campo.

O jogo – A partida começou nervosa, devido a magnitude e importância do duelo. Sem grandes chances de gol no início, em menos de 10 minutos Chiellini, da Itália, e Johansson, da Suécia, já estavam com um cartão amarelo recebido.

Apesar de dominar na posse de bola nos primeiros momentos de jogo, chegando a ter 73% de tempo com a bola nos pés, os italianos cometiam muitos erros no terço final do campo, desperdiçando chances de inaugurar o marcador. A primeira boa oportunidade da Azzurra veio aos 26 minutos da etapa inicial, com um chute por cima do travessão de Candreva.

Pouco depois, os visitantes reclamaram de um pênalti não marcado pela arbitragem. Forsberg tentou o passe em profundidade dentro da área, e a bola bateu no braço de Barzagli. O juiz do confronto não assinalou a penalidade e advertiu, com cartão amarelo, o meia sueco, por reclamação.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, já na reta final do período, a Itália teve mais uma chance de abrir o placar. Aproveitando o recuo da Suécia e colocando pressão nos visitantes, Immobile recebeu passe em profundidade e conseguiu o giro dentro da área, chutando em direção ao gol. Olsen desviou na bola, tirando sua força, e a zaga sueca afastou, impedindo o gol iminente italiano.

O segundo tempo foi mais do que se viu na etapa inicial: os comandados de Giampiero Ventura tentando o ataque, mas não conseguindo chegar com contundência ao gol, enquanto a Suécia apostava na solidez defensiva e no contra-ataque.

Com o 0 a 0 persistindo no marcador, o técnico italiano promoveu duas alterações mais ofensivas, deixando claro o desespero da Azzurra em marcar pelo menos um gol. Darmian e Gabbiadini saíram para a entrada de El Shaarawy e Belotti.

Com isso, a Itália fez pressão total nos minutos finais, chegando a criar boas chances, com Parolo e El Shaarawy. Apesar disso, os tetracampeões mundiais não conseguiram chegar ao gol e, ao apito final do árbitro da partida, viram suas chances de classificação à Copa do Mundo de 2018 se acabarem.

