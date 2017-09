Fifa anula partida apitada por árbitro banido nas Eliminatórias Africanas

A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma decisão que pode mudar os rumos do grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018. O duelo entre Camarões e Senegal, disputado em novembro de 2016, foi anulado e será realizado novamente.

O árbitro que apitou o duelo no último ano, Joseph Lamptey, foi banido em março de 2017 por ter participado de esquema para manipular resultados de partidas.

Na partida de 2016, a África do Sul venceu Senegal por 2 a 1, jogando em casa, com gols de Hlatshwayo e Serero. N’Doye descontou para os perdedores.

Com este resultado, a situação do grupo mostrava ambas as equipes nas duas últimas posições da chave, com os senegaleses somando cinco pontos, um a mais que os sul-africanos. Como perderá os pontos a princípio, o país-sede da Copa de 2010 fica com apenas um.

Senegal, por sua vez, tem a chance de, caso vença o duelo remarcado, pular para a liderança do grupo, com oito pontos. A ponta está, atualmente, com Burkina Faso. Apenas o primeiro colocado vai à Copa de 2018, na Rússia.

A definição das Eliminatórias Africanas será em novembro. Os cinco vencedores das chaves serão os representantes do continente no Mundial do próximo ano.