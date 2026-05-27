Santos vence o Cuenca com golaço de Bontempo e avança aos playoffs

O Santos sofreu ao longo da campanha, mas garantiu a classifação na Copa Sul-Americana. O Peixe venceu o Deportivo Cuenca-EQU por 3 a 0 na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, e se classificou aos playoffs da competição continental na última rodada da fase de grupos. Gabigol e Miguelito marcaram, e Gabriel Bontempo completou a primeira vitória santista na atual edição do torneio com um golaço de cavadinha. Na reta final, Brazão ainda defendeu pênalti de Leguizamón.
Rodrygo 'pé quente'
Menino da Vila, o atacante Rodrygo, atualmente no Real Madrid, acompanhou a vitória no camarote de Neymar na Vila Belmiro. O camisa 10 do Peixe também marcou presença na partida.
Situação na Sul-Americana
Com o resultado, o Santos terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, se classificando aos playoffs da Copa Sul-Americana. Com sete pontos, o Peixe fechou com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.
Do outro lado, o Deportivo Cuenca acabou a fase de grupos como o lanterna da chave D, com seis pontos conquistados, e deu adeus à Sul-Americana.
📋 FICHA TÉCNICA
⚪️⚫️ SANTOS 3 x 0 DEPORTIVO CUENCA 🟢🔴
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (sexta rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
👥 Público: 7.060 pessoas
💰 Renda: R$ 206.984,96
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Adonis Frías e Luan Peres (Santos) / Patricio Boolsen, Andrés López e Chacón (Deportivo Cuenca)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: Nicolás Gallo (COL)
GOLS
- ⚽ Gabigol, aos 13' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Miguelito, aos 03' do 2ºT (Santos)
- ⚽ Bontempo, aos 10' do 2ºT (Santos)
Escalações
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Gabriel Bontempo (Lautaro Díaz), Gabigol (Moisés) e Barreal (Robinho Jr.).
Técnico: Cuca
DEPORTIVO CUENCA: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera (Chacón), Mateo Pedra, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari (David González), Edison Vega, Bryan García, Gervan Rivero (Leguizamón), Jorge Ordóñez (Morocho) e Carlos Arboleda (Melvin Díaz).
Técnico: Jorge Célico
Como foi o jogo?
O Santos começou a partida em cima do Cuenca e quase abriu o placar com 30 segundos. Miguelito arrancou com a bola pelo lado esquerdo e cruzou para trás. A bola teve um leve desvio em Gabigol e sobrou com Bontempo, que de dentro da área, bateu para fora. Na sequência, o Cuenca teve chance com Ordoñez em erro de saída de bola do Peixe, mas o atacante finalizou pela linha de fundo.
Aos 10 minutos, o árbitro foi ao monitor para checar um possível pênalti para o Santos por toque de mão de Piedra. A bola bateu no braço do defensor do Cuenca após cruzamento, mas depois de rever o lance no VAR, o juiz decidiu não marcar. O Peixe não se abalou e, em boa trama, abriu o placar. Bontempo deixou de letra para Igor Vinícius, que invadiu a área e cruzou para trás. Gabigol apareceu para completar para o fundo das redes e fazer 1 a 0.
Com 46 minutos, o Cuenca quase deixou tudo igual na Vila. Yeltzin Erique recebeu do lado esquerdo, invadiu a área e bateu cruzado. A bola desviou na zaga do Santos e foi por cima do gol. Já aos 50, Miguelito puxou para o meio, Bontempo deu o passe e Gabigol pegou de primeira dentro da área, mas mandou para fora. O assistente, porém, já havia levantado a bandeira.
Segundo tempo
Com dois minutos do segundo tempo, Barreal pegou sobra de bola e bateu de primeira em chance cara a cara com Facundo Ferrero, mas o goleiro do Cuenca levou a melhor. Um minuto depois, o Santos ampliou. Em saída errada do Cuenca, Gabigol cabeceou e abriu com Barreal, que cruzou para o meio. Miguelito ficou com ela, invadiu a área e finalizou cruzado. Facundo Ferrero aceitou e, já com a bola dentro do gol, Bontempo completou.
Com 10 minutos, o Peixe chegou ao terceiro gol. Bontempo puxou contra-ataque e serviu Gabigol. O camisa 9 segurou e deu o passe no momento certo, encontrando o jovem sozinho. O meia invadiu a área e encobriu Ferrero, fazendo mais um para o Santos na Vila.
Aos 18 minutos, o Santos transformou a vitória em goleada. Ferrero se enrolou na saída de bola e, na hora de dar o passe, pegou muito mal na bola, que sobrou com Bontempo. O jovem tocou para Miguelito, que só empurrou para as redes. No momento do passe, porém, o boliviano estava à frente, e o gol foi impedido após análise do VAR.
Já no apagar das luzes, o Cuenca teve um pênalti marcado a seu favor após Moisés pisar no pé do atacante Chacón. Leguizamón foi para a cobrança e chutou no canto esquerdo, mas Brazão foi buscar e defendeu.
Próximos jogos
SANTOS ⚪️⚫️
- Santos x Vitória (18ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 30/05 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
DEPORTIVO CUENCA 🟢🔴
- Deportivo Cuenca x Delfín (16ª rodada do Campeonato Equatoriano)
- Data e horário: 30/05 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (Equador)