Rueda confirma Guerrero fora contra o Flu; Vinicius Júnior é relacionado

O Flamengo tem clássico decisivo contra o Fluminense, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira. E para o duelo, o técnico Reinaldo Rueda, mais uma vez, não terá o atacante Paolo Guerrero.

Ainda se recuperando de dores na coxa direita, o peruano será poupado pelo treinador e não encara o Tricolor das Laranjeiras. Ele chegou a treinar na última segunda, mas voltou a sentir o problema e deixou a atividade mais cedo.

“No jogo contra o Bahia, ele saiu no segundo tempo apresentando dores no músculo posterior da coxa e está em reabilitação. Tentou treinar e apresentou pequenas dores. Está com o departamento médico e veremos como será a evolução”, explicou Rueda.

Se não contará com seu camisa 9, o Rubro-Negro terá a joia Vinicius Júnior. O garoto de 17 anos, já vendido ao Real Madrid, foi confirmado como um dos atletas relacionados para a partida.

“Vinicius cumpriu a transição e participou do trabalho com a equipe. É difícil iniciar. O treino é diferente de um jogo em alto nível contra o Fluminense. É possível que tenha alguns minutos, já que ele está relacionado para a partida”, afirmou.

Os dois confrontos entre Flamengo e Fluminense acontecem no Maracanã, nas duas próximas quartas-feiras, às 21h45 (de Brasília). Quem avançar pode encarar outro brasileiro, o Sport, ou os colombianos do Junior Barranquilla. O campeão da Sul-Americana garante vaga na Libertadores.