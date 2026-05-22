Conmebol anuncia data do sorteio das oitavas de final da Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a data para o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O evento acontecerá na próxima sexta, dia 29 de maio, a partir das 12h (de Brasília), acompanhado do sorteio da Libertadores.

A última rodada da fase de grupos acontece na próxima semana, porém alguns clubes já garantiram suas vagas para as próximas fases. Apenas os primeiros colocados na fase inicial garantem a vaga nas oitavas de final, enquanto os que terminarem em segundo vão para as pré-oitavas.

🤩 ¡Todo listo! El viernes 29 de mayo será el sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/0xHTGNba5a — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 22, 2026

Apenas o Botafogo garantiu sua vaga nas oitavas da Sul-Americana. As outras sete vagas só serão definidas na última rodada, com possibilidade de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Vasco avançarem diretamente às oitavas.

Por outro lado, o Santos, que corre risco de eliminação, só tem possibilidade de avançar para as pré-oitavas. O Alvinegro Praiano precisa bater o Deportivo Cuenca e torcer para que o Recoleta não vença o San Lorenzo.

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