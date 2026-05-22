Conmebol anuncia data do sorteio das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a data para o sorteio das oitavas de final da Libertadores. O evento acontecerá na próxima sexta, dia 29 de maio, a partir das 12h (de Brasília).

A última rodada da fase de grupos acontece na próxima semana, porém alguns clubes já garantiram suas vagas para a próxima fase. Dentre eles, os brasileiros Flamengo, Corinthians e Mirassol. Além deles, Coquimbo Unido, do Chile, Independiente Rivadavia e Rosario Central, da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai, e Independiente del Valle e LDU, do Equador.

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Os demais brasileiros da competição continuam com chance de ir para a próxima fase, mas dependem do resultado da última rodada. São eles: Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras.

O Fluminense está empatado em pontos com o segundo lugar, Bolívar, e não depende apenas de si para garantir a classificação. Já Palmeiras e Cruzeiro dependem apenas das próprias forças para avançar na competição.