Com Pacaembu vazio e desfalcado, Santos pega o River Plate-URU pela Sula

Nesta terça-feira, o Santos terá pela frente sua primeira decisão na temporada. O time dirigido por Jorge Sampaoli enfrentará o River Plate-URU pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, disputado em Montevideo, empate sem gols. Dessa forma, o Peixe precisará vencer o confronto para avançar. A partida será no Pacaembu, às 19h15 (horário de Brasília).

Entretanto, o Alvinegro da Vila Belmiro não irá contar com a presença da torcida. O Santos cumpre punição em função da punição na partida diante do Independiente, da Argentina, na Libertadores do ano passado. Parte dos torcedores do Peixe invadiram o gramado e entraram em confronto com a Polícia. Assim, a Conmebol acabou impondo ao clube jogar de portões fechados duas partidas de competições internacionais.

Aliás, atuar com portões fechados é novidade para grande parte do elenco santista. O zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, jamais atuou sem a presença dos torcedores. O defensor lamentou o fato e quer atenção do time para avançar na Sula.

“Nunca joguei sem torcida, conversei com Vanderlei e Victor Ferraz que tiveram experiência e é estranho, parece treino. Temos que nos preparar como se tivesse torcida, nos ajudarão com pensamentos positivos”, afirmou o jogador.

Para a escalação, Sampaoli vai quebrar a cabeça para definir o Peixe, que está recheado de desfalques. Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felippe Cardoso estão entregues ao departamento médico. Cueva e Jean Lucas não foram inscritos a tempo para a primeira fase da Sula. Rodrygo e Orinho estão suspensos. A boa notícia é que o venezuelano Soteldo, que era dúvida com dores na coxa direita, treinou normalmente e deve ser titular.

Sendo assim, o provável Santos terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González.

O comandante, aliás, fechou por completo o treinamento nesta segunda-feira, adotando mistério. Além disso, nenhum jogador concederá entrevista coletiva. Assim, o Peixe estará concentrado ao máximo.

Ainda em início de temporada, o River Plate-URU começou bem o Campeonato Uruguaio. Em dois jogos, o time soma uma vitória e um empate. A equipe vai tentar sonhar com a classificação para a segunda fase da Sul-Americana, que seria um feiro histórico.

A aposta é um Pacaembu sem torcida, dando a impressão de campo neutro. Nesta segunda-feira, véspera da partida, os uruguaios fizeram o último treino antes do confronto, na Academia de Futebol.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X RIVER PLATE-URU

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 26 de fevereiro de 2019, terça-feira

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Mauro Vigiliano (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa e Julio Fernandez, ambos da Argentina

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González.

Técnico: Jorge Sampaoli

RIVER PLATE: Olvera; Herrera, Silva, Ale, Olivera; Da Luz, Calzada; Píriz, Ospitaleche, Plada; Manuel Oliveira.

Técnico: Jorge Giordano