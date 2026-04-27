Botafogo x Independiente Petrolero pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

O Botafogo recebe o Independiente Petrolero-BOL pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Botafogo chega para a terceira rodada após vencer o Racing por 3 a 2, como o líder do Grupo E, com quatro pontos. Já o Independiente Petrolero ainda não pontuou na competição e perdeu para o Caracas por 1 a 0 na última rodada, sendo o lanterna da chave.
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Prováveis escalações
Botafogo
Neto; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins.
Técnico: Franclim Carvalho.
Independiente Petrolero
Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.
Técnico: Thiago Leitão.
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Vejar (CHI).
- Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI).
- VAR: Miguel Araos (CHI).
Ficha técnica
Confronto: Botafogo x Independiente Petrolero
Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o Independiente Petrolero. ⚽️📅 #VamosBOTAFOGO
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— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 27, 2026