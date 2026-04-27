Botafogo x Independiente Petrolero pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

O Botafogo recebe o Independiente Petrolero-BOL pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Botafogo chega para a terceira rodada após vencer o Racing por 3 a 2, como o líder do Grupo E, com quatro pontos. Já o Independiente Petrolero ainda não pontuou na competição e perdeu para o Caracas por 1 a 0 na última rodada, sendo o lanterna da chave.

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Prováveis escalações

Botafogo

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins.

Técnico: Franclim Carvalho.

Independiente Petrolero

Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.

Técnico: Thiago Leitão.

Arbitragem

Árbitro : Fernando Vejar (CHI).

: Fernando Vejar (CHI). Assistentes : Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI).

: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI). VAR: Miguel Araos (CHI).

Ficha técnica

Confronto: Botafogo x Independiente Petrolero

Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos

Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)