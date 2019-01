Athletico-PR busca empate, mas perde para Mirassol nos pênaltis

O Mirassol está garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, a equipe desbancou o Athletico-PR em Tupã (SP), nos pênaltis, após placar de 2 a 2 no tempo regulamentar, carimbando vaga na próxima fase do torneio. Os tentos da partida foram anotados por Guilherme e Giovani, em favor dos paulistas, além de Bruno Leite e Vitinho, para os paranaenses.

O Leão da Alta Araraquarense chegou perto da classificação no primeiro tempo. Em um espaço de dois minutos, os mandantes anotaram dois gols: Guilherme fez aos 31 da etapa inicial, enquanto Giovani complementou o marcador aos 33. O Furacão, no entanto, chegou a diminuir na etapa final, com gol de Bruno Leite aos 16 minutos, e empatou pouco depois, em cobrança de pênalti de Vitinho.

Com a igualdade, o duelo teve que ser decidido nas penalidades máximas. Nelas, o Mirassol teve 100% de aproveitamento: quatro chutes, quatro acertos. O Athletico-PR, por outro lado, perdeu com Mingotti e Vitinho, saindo-se derrotado no jogo.

Com o resultado, o Mirassol agora aguarda o resultado do confronto entre Ferroviária e São Paulo, que acontece às 21h45 (horário de Brasília) deste domingo, em Araraquara, para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copinha.

Mais cedo, às 16h00, o Rio Preto-SP e o Figueirense-SC garantiram suas vagas na próxima fase da Copa SP de Juniores. O time paulista enfrentará Cruzeiro ou Marília nas oitavas, enquanto o Figueira espera o vencedor de Palmeiras x Galvéz.

Confira os resultados das partidas das 16h00 (horário de Brasília) pela Copinha:

Rio Preto-SP 1 x 0 São José-RS

Trindade-RJ 1 x 4 Figueirense-SC