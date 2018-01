Desportivo Brasil elimina o Botafogo e avança para terceira fase da Copinha

Depois de vencer todos os seus jogos na primeira fase, o Botafogo deu adeus ao sonho de conquistar seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na tarde desta quinta-feira, na Arena Capivari, o time carioca foi derrotado pelo Desportivo Brasil por 2 a 0, com gols marcados no primeiro tempo. Agora, o time paulista vai enfrentar o vencedor de Londrina e Capivariano.

O jogo começou muito equilibrado com as duas equipes se estudando e pouco se aventurando no ataque. A torcida só teve a primeira emoção aos dez minutos, quando uma bola chutada de forma despretensiosa para o gol do Desportivo, tocou no gramado e quase enganou o goleiro Gustavo. A resposta da equipe paulista veio dois minutos depois. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Edson que finalizou para boa defesa de Diego.

Depois dos 15 minutos, o Botafogo assumiu o controle das ações, mas encontrava dificuldade para penetrar na defesa do Desportivo. O time da casa voltou a equilibrar o jogo e marcou o primeiro gol aos 27 minutos, em ótima conclusão de Arthur. O Botafogo nem teve tempo de pensar em reação porque sofreu o segundo gol aos 30 minutos. Wesley invadiu a área e tocou na saída de Diego.

Para tentar a reação, o técnico do Alvinegro carioca fez duas mudanças na equipe com a entrada de Amilcar e Juan. Aos 37 minutos, após cruzamento de Rickson, o goleiro Gustavo saiu mal, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Aos 40 minutos, quase que o Desportiva marcou o terceiro gol. Arthur mandou de fora da área e Diego fez grande defesa, espalmando para escanteio.

Nos instantes finais do primeiro tempo, os jogadores das duas equipes se desentenderam e trocaram agressões.

Wesley e Athos, do Desportivo Brasil, e Marco, do Botafogo, levaram cartão vermelho.

Com um jogador a mais, o Botafogo tentou uma postura mais agressiva, tentando descontar a diferença. Aos nove minutos, o goleiro Gustavo fez ótima defesa em chute de Robson.

Mesmo inferiorizado numericamente, o Desportivo jogava com inteligência e não permitia que o Botafogo fizesse grande pressão sobre a sua defesa. Nos minutos finais, o Botafogo partiu para o desespero, mas o time paulista conseguiu suportar a pressão e conquistar a vitória.