Sport vence o Fortaleza e abre vantagem nas semis da Copa do Nordeste

Foto: Sport / Paulo Matheus
Foto: Sport / Paulo Matheus
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 23:08

Na noite desta quarta-feira, o Sport venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Luiz Fernando fez o gol do time da casa, enquanto Perotti (2) anotou os tentos dos visitantes.

Situação das semifinais

O próximo duelo entre as equipes será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Sport pode jogar pelo empate para se classificar à final.

📋 Resumo do jogo

FORTALEZA 1 x 2 SPORT

🏆 Competição: Copa do Nordeste - semifinal (jogo de ida)
🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Perotti, aos 9' do 1ºT (Sport)
⚽ Perotti, aos 2' do 2ºT (Sport)
⚽ Luiz Fernando, aos 18' do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo

O Sport abriu o placar logo aos nove minutos de jogo. Chrystian Barletta fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Perotti cabecear no contrapé de Vinicius Silvestre. Aos dois da segunda etapa, Felipinho lançou em profundidade para Perotti, que arrastou a marcação e bateu de cavadinha para ampliar.

Aos 18, Welliton invadiu a área, saiu de dois marcadores e tocou para Luiz Fernando chegar batendo na pequena área para diminuir o placar.

Próximas partidas

Fortaleza

Jogo: Fortaleza x Londrina| Brasileirão Série B

Data e horário: Sábado, 23 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Sport

Jogo: Juventude x Sport | Brasileirão Série B

Data e horário: Sábado, 23 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Vitória x ABC

No outro lado da chave, com dois a mais, o Vitória goleou o ABC de virada, no Barradão, por 6 a 2. Wallyson e Igor Bahia marcaram para os visitantes, enquanto Renato Kayzer (2), Renê (2) e Osvaldo (2) fizeram para o time da casa. O próximo duelo será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas.

